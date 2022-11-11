"Противник нас переграв": Жданов розповів, як окупантам вдалося врятуватися від ЗСУ в Херсоні

Російське командування "евакуювало" більшу частину окупантів і військової техніки і лише потім заявило про відведення війська.
Українські військові звільнили Херсон, але російські окупанти змогли обхитрити ЗСУ та уникнути величезних втрат серед особового складу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.
Росія вирішила спочатку вивести основну частину техніки і війська, а потім вже міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про вихід окупантів.
"Противник нас переграв: спочатку вивів війська і техніку, а потім влаштував весь цей спектакль з відведенням військ. Ми прийшли, а військ – нема. Підтвердженням моїх слів є той факт, що росіяни підірвали всі мости. Це показник того, що військ там практично не залишалося", - сказав Жданов.
Він додав, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські окупанти, проте їх мало і швидше за все вони перепливатимуть річку на човнах.
"А де 40 тисяч з танками і артилерією? Вже, напевно, йдуть в колонах на Донецьк", - підсумував експерт.
Зараз українським військовим необхідно перевірити всю звільнену територію і провести зачистки. За словами Жданова, такі зачистки в Херсоні можуть тривати 3-4 доби, а на всьому Правобережжі Херсонської області - до тижня.
Звільнення Херсона
9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.
Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.
Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.
У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.
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