Проти Фаріон і Ніцой відкрили справу за розпалювання ворожнечі - адвокат

Адвокат Ярославський каже, що за фактами розпалювання міжнаціональної розпочато досудове розслідування, хід якого адвокат збирається публічно висвітлювати.
Головне слідче управління Нацполіції за рішенням суду відкрило кримінальне провадження через систематичне розпалювання міжнаціональної ворожнечі дитячою письменницею Ларисою Ніцою та екс-нардепом від партії "Свобода" Іриною Фаріон. Про це повідомляється в Телеграм-каналі порталу Вести з посиланням на адвоката Дениса Ярославського.
"Хоч поліція і намагалася спустити все "на гальмах", але ми не змогли закрити очі на образи наших олімпійських призерів і гравців збірної України з футболу. Вважаю, що дані висловлювання не тільки ображають особистості спортсменів, а й всю країну, яку ці спортсмени представляють на світовій арені", - стверджує юрист.
Більш того, Ярославський каже, що за вищевказаними фактами розпочато досудове розслідування, хід якого адвокат збирається публічно висвітлювати.
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Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон заявляла, що фотографія української легкоатлетки Ярослави Магучіх з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. є проявом "аморальності і дикості".
"Спорт, як і релігія, як будь-яка інша сфера життєдіяльності, політична категорія. І те, що зробила ця спортсменка – вона на весь світ заявила, що ми один народ, підтвердила тезу Путіна. Я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад. Тому що, як говорив великий Аристотель – "якщо ти не поважаєш батьків своїх, то нічого не доводь, просто карай", – сказала Він.