Проти Фаріон і Ніцой відкрили справу за розпалювання ворожнечі - адвокат

Лариса Ніцой та Ірина Фаріон, / скріншот з відео

Головне слідче управління Нацполіції за рішенням суду відкрило кримінальне провадження через систематичне розпалювання міжнаціональної ворожнечі дитячою письменницею Ларисою Ніцою та екс-нардепом від партії "Свобода" Іриною Фаріон. Про це повідомляється в Телеграм-каналі порталу Вести з посиланням на адвоката Дениса Ярославського.

"Хоч поліція і намагалася спустити все "на гальмах", але ми не змогли закрити очі на образи наших олімпійських призерів і гравців збірної України з футболу. Вважаю, що дані висловлювання не тільки ображають особистості спортсменів, а й всю країну, яку ці спортсмени представляють на світовій арені", - стверджує юрист.

Більш того, Ярославський каже, що за вищевказаними фактами розпочато досудове розслідування, хід якого адвокат збирається публічно висвітлювати.

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Нагадаємо, раніше Ірина Фаріон заявляла, що фотографія української легкоатлетки Ярослави Магучіх з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. є проявом "аморальності і дикості".

"Спорт, як і релігія, як будь-яка інша сфера життєдіяльності, політична категорія. І те, що зробила ця спортсменка – вона на весь світ заявила, що ми один народ, підтвердила тезу Путіна. Я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад. Тому що, як говорив великий Аристотель – "якщо ти не поважаєш батьків своїх, то нічого не доводь, просто карай", – сказала Він.