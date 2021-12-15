"Просто виставили за двері": батьки 4-річної Кароліни розповіли деталі її "втечі" з дитсадка

Батьки дівчинки розповіли свою версію події / УНІАН

У Дніпрі днями на зупинці громадського транспорту виявили самотню 4-річну дівчинку. З'ясувалося, що дитина йшла додому з дитсадка.

Батьки 4-річної Кароліни Вероніка та Михайло Файзулліни у коментарі ТСН розповіли, що дитину з дошкільного закладу випустили вихователі.

Здалося, що за нею прийшли дорослі

"Дитину просто виставили за двері дитсадка, тому що вихователю здалося, що за ним прийшов дідусь. Оскільки двері магнітна, а група розташована на другому поверсі, у дитини 4 років і зростом 106 см не було можливості потрапити назад. Вона 10 хвилин ходила біля дитсадка і шукала дідуся, який нібито прийшов по неї", — розповідає мати дівчинки.

читайте такожУ селі біля Львова дітей розділили на "корінних" і "приїжджих": останнім відрізали доступ до дитсадкаЗа її словами, біля садка перебували батьки ще одного хлопчика, але виховательці почулося ім'я Кароліна, і вона відпустила відразу двох дітей.

Батьки розповідають, що дочка, походивши у дворі дошкільного закладу, вийшла за територію і пішла "додому". Маленька дитина близько 18:00 вечора йшла сама по вулиці і в цілому подолала 2,2 км, перш ніж хтось із дорослих звернув на неї увагу.

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"Ну так, звична справа бачити на вулиці 4-річну дівчинку без супроводу дорослих. Щоб ви розуміли, вона пройшла поліклініку, фітнесклуб, будівлю "Київстар" та 2 університети. І всім було пофіг", - каже жінка.

Змушені ідентифікувати батьків з вікна другого поверху

Вероніка додає, що прийшла забирати дочку з дитячого садка разом зі своєю кумою.

"Коли мені вихователь сказала, що мою дочку забрали, а за фактом виявилося, що ніхто з близьких її не забирав, мова пішла про кіднепінг. І щоб не втрачати ні секунди, я побігла шукати поблизу найближчих будинків, а в цей час моя подруга вирішувала питання з поліцією. Тут мова йде про некомпетентний персонал дитячого садка і його керівництво, яке дозволило випускати дітей з будівлі, ідентифікуючи родичів дитини через вікно другого поверху", — обурена мама дівчинки.

Батьки кажуть, що таким чином віддавати батькам дітей вихователі стали після введення карантинного режиму.

читайте такожНа Київщині у приватному дитсадку вихователі втратили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитини"Оскільки вихователям КЗО НВО №28 (за винятком ясельної групи) заборонено залишати групу і залишати там дітей без нагляду (а через брак персоналу-в групі ввечері знаходиться тільки одна вихователька) – вихователь нашої групи, яка на другому поверсі, змушена ідентифікувати батьків з вікна другого поверху і випускати дітей з групи без супроводу дитині доводиться спуститися на перший поверх і вийти у двір саду. Також процес ідентифікації батьків ускладнений особливо ввечері", — зізнався Михайло.

Нагадавши, дівчинку виявили очевидці на трамвайній зупинці. Правоохоронці приїхали в торговий центр і виявили там маленьку втікачку. Вона сказала їм, як її звуть, і що пішла з саду самостійно. Патрульні доставили дитину в дитсадок, де його чекала мама.

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