Наздогнала карма: російські сапери підірвались на замінованому Азовсталі

Російські сапери підірвались на міні на Азовсталі / УНИАН, Reuters

У Маріуполі рашисти намагалися розмінувати територію Азовсталі і підірвалися на міні. Поранення отримали четверо російських саперів. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко.

Один з окупантів перебуває у важкому стані.

"Один в важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата невідворотна. Слава Україні", - написав Петро Андрущенко.

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Нагадаємо, раніше у Росії почали поширювати міфи про співпрацю ОБСЄ з українською армією. Рашисти нібито знайшли на Азовсталі "докази" цього.

Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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