"Полонених наказано вбити": опубліковано аудіоперехоплення рашистів під Попасною

Рашисти у своїх переговорах обговорюють наказ вбити всіх військовополонених ЗСУ.
Українська військова розвідка отримала аудіоперехоплення розмови окупантів РФ, в якому йдеться про вбивство українських захисників, які потрапили в полон.
Рашисти у своїх переговорах обговорюють наказ вбити всіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська обл.). Відповідний запис зуміли перехопити співробітники ГУР.
"Це відвертий військовий злочин, порушення міжнародного законодавства і ще один яскравий приклад, що армія Росії – це вбивці, гвалтівники і мародери і ніяк не військові", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про те, що ворог намагався закріпитися в Західній і північно-західній частинах Рубіжного і зазнав невдачі.
Крім того, російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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