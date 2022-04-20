"Полонених наказано вбити": опубліковано аудіоперехоплення рашистів під Попасною

Окупанти РФ планують вбивати полонених / Reuters

Українська військова розвідка отримала аудіоперехоплення розмови окупантів РФ, в якому йдеться про вбивство українських захисників, які потрапили в полон.

Рашисти у своїх переговорах обговорюють наказ вбити всіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська обл.). Відповідний запис зуміли перехопити співробітники ГУР.

"Це відвертий військовий злочин, порушення міжнародного законодавства і ще один яскравий приклад, що армія Росії – це вбивці, гвалтівники і мародери і ніяк не військові", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагався закріпитися в Західній і північно-західній частинах Рубіжного і зазнав невдачі.

Крім того, російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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