Прославляла російську армію і раділа окупації: на Чернігівщині спіймали колаборантку

Колаборантка / колаж фото Нацполіції та ua.depositphotos.com

На Чернігівщині працівники поліції затримали місцеву жительку, яка прославляла російських окупантів і агітувала за них в мережі. Про це говорять регіональні правоохоронці.

Слідство вже встановило - через місяць після початку повномасштабного військового російського вторгнення, 25 березня 2022 року, жінка виклала в своєму Telegram-каналі текст, в якому прославляла російських окупантів і виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Потім вона почала через канал поширювати тези кремлівської пропаганди. 5 квітня підозрювана виклала в Мережу ще один матеріал, в якому виправдовувала дії країни-агресора проти України. У тексті вона називала неправдивими повідомлення про те, що російські окупанти здійснюють в нашій країні військові злочини і зазначила ‒ "окупація окремих регіонів України справедлива".

Жінка тепер перебуває під слідством. Поліція і прокуратура поставили перед судом питання про якнайшвидше обрання їй запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше в окупованому Херсоні стався вибух поблизу "адміністрації" колаборантів. "Вибуховий" інцидент стався в кафе під назвою "Ностальжі", яке розташоване за Херсонським драмтеатром.

У приміщенні кафе виявилися вибиті двері і розбиті вікна. Колаборанти згодом розповідали, що вибух жодним чином не торкнувся території поблизу "адміністрації".

До того Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова.

За словами правоохоронців, вони відкрили кримінальне провадження щодо нардепа за колабораціоністську діяльність. Ковальов давно поїхав в Херсонську область, всіляко співпрацює з окупаційною владою і не приховує своєї зради Україні.

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