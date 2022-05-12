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Самогубства і самостріли: полонений рашист розповів про паніку окупантів в Україні

12 травня 2022, 13:50

20-річний військовий РФ Андрій Ушаков розповів, що йому відомі випадки самогубств солдатів РФ в Україні.

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Полонений Андрій Ушаков / East2West news

Російські окупанти , які знаходяться в Україні, вбивають один одного через жахи війни, що відбуваються на їхніх очах.

Як розповів взятий в полон 20-річний військовий РФ Андрій Ушаков, йому відомі випадки самогубств солдатів РФ. Крім того, деякі з них ранять себе пострілами, щоб мати можливість відправитися додому, пише The Daily Mail.

За його словами, російські окупанти в Україні відчувають нестачу продуктів. Нерідко вони ділять один сухий пайок на трьох.

Полонений солдат РФ зазначив, що він пішов в армію, щоб матеріально допомогти своїй родині. У полоні йому дозволили зателефонувати матері, але та не повірила словам сина, що на російському телебаченні показують брехню про війну в Україні.

"Я сказав мамі, що все, що вона бачила по телевізору – брехня, але вона мені не повірила. Вона прямо запитала мене, чи був я під гіпнозом, коли я сказав їй, що все, що вона бачила по російському телебаченню, було брехнею", – розповів військовий.

У той же час він вже встиг пошкодувати через своє помилкове рішення. Разом з тим він визнає, що незважаючи на викопні багатства РФ його сім'я живе в злиднях.

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/ East2West news

"Мій тато зовсім хворий, сліпий на одне око, глухий, у нього проблеми з серцем. У моєї мами проблеми з тиском. У нас в селі дуже багато проблем. Ми продаємо газ по всьому світу, але в нашому селі газу немає. А електрика у нас з'явилася тільки в минулому році", - зазначив Ушаков.

Додамо, що полонений РФ звернувся до молодих людей в Росії з проханням не піддаватися заклику пропаганди і не йти в армію: "Не приїжджайте сюди. Нам тут нічого робити. Ми приносимо тільки біль ... Люди тут хороші. І якщо ми не цінуємо своє життя, давайте не будемо псувати життя іншим".

Раніше повідомлялося про те, що військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон солдата російських окупаційних військ, дружина якого в телефонній розмові закликала його ґвалтувати жінок в Україні.

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військовополонені війна Росії та України
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