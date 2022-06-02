Благословляв танки РФ: батюшка-зрадник здавав людей в полон і знищив пів села руками окупантів

Батюшка-зрадник здавав людей в полон і знищив пів села руками окупантів/УНІАН, ua.depositphotos.com

Священик московського патріархату під час окупації села Андріївка під Києвом зустрічав російських загарбників з іконою в руках, а після цього благословляв російські танки.

Активно співпрацюючи з окупантами, отець Микола здавав у полон місцевих жителів і допомагав грабувати їхні домівки. Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин".

Окупанти знищили майже дві третини села Андріївка, багато будинків випалені просто до фундаменту.

За час окупації в населеному пункті зникли близько півсотні людей. При цьому багатьох із них здавав у полон саме місцевий священик московського патріархату. Як розповідають місцеві жителі, чернець-колаборант часом вказував пальцем на тих, з ким мав давню неприязнь, і його забирали окупанти. Через священника постраждав мало не кожен другий сусід з його вулиці.

Загарбники тим часом шукали серед місцевого населення "бандерівців", і тому з наполегливою впертістю ловили, допитували і жорстоко катували кожного чоловіка, який хоча б служив в армії.

Наводив окупантів на заможніші будинки для грабунку

Священик також показував загарбникам, де заможніші будинки у його селі, у яких можна чимось розжитися. Після цього окупанти ходили по селу і грабували хати. Також ченець вказував, з якої родини можна вибити викуп.

Місцеві розповідають, що коли лише окупанти зайшли в село, священнослужитель зустрічав їх з іконою в руках. Потім він постійно ходи із загарбниками.

"Він розправив руки і – галопом до них, і він їх вже зустрічав, святив. А на другий або третій день вже танки пішли по нашій вулиці. І він пішов вранці туди їх благословляти", – розповідає місцева жителька.

Цікаво, що до того, як стати священнослужителем, Микола був засуджений за педофілію.

Священника уже затримали українські правоохоронці. У цій справі триває слідство.

Хлопця окупанти переїхали танком

За час окупації села там відбулося три ротації російських військових. Спочатку там стояли кадирівці, проте вони найменше зачіпали селян, кажуть місцеві жителі. Після них прийшли росіяни, а потім буряти.

За час, коли в Андріївці були буряти, селяни зазнали найбільшого лиха. Загарбники ходили по хатах, і те, що не могли з собою забрати, просто трощили і прострілювали – різну техніку, телевізори, вікна тощо.

"У мене племінника переїхали просто танком, просто так. Їм захотілося повеселитися, і вони просто переїхали танком", – розповідає місцева жителька.

Тих, хто намагався втекти, загарбники розстрілювали одразу, не думаючи. Вони не зважали на те, що в автомобілях були діти. Після розстрілів колон автомобілів, транспортні засоби дуже довго стояли з трупами всередині.

Раніше повідомлялося, що в Бучі лише на 80-й день попрощалися з першим загиблим захисником міста. Володимир Ковальський загинув у боротьбі з російськими окупантами на підступах до Києва. Він був ветераном АТО і ще у 2016 році втратив обидві ноги на Сході України, проте все одно знову взяв зброю до рук, щоб воювати проти окупантів.

Також раніше повідомлялося, що битва під Києвом увійде до підручників з військової історії – українським захисникам вдалося подолати силу, яка їх значно переважала. Таку думку озвучив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран Збройних сил США Ден Райс.

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