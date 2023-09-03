ЗСУ на півдні захопили нові рубежі та "перемололи" десятки російських окупантів

Бійці ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 20 одиниць військової техніки противника.

https://glavred.net/ukraine/vsu-na-yuge-zahvatili-novye-rubezhi-i-peremololi-desyatki-rossiyskih-okkupantov-10497838.html Посилання скопійоване

ЗСУ йдуть вперед / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

Про це повідомляє Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку в Facebook.

Підкреслюється, що Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

відео дня

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У повідомленні уточнюється, що загальні втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3).

При цьому було знищено 20 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

1 танк;

2 ББМ;

5 артилерійських систем і мінометів;

1 ПТРК;

1 БпЛА;

10 автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки;

2 склади боєприпасів ворога.

Раніше британський генерал заявив, що Україна може домогтися перемоги до 2025 року. Британський генерал Річард Берронс серед проблем ЗСУ назвав нестачу артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прориваються вглиб. Підрозділи ЗСУ все ближче просуваються до Токмаку, розповів Олександр Чуб.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.