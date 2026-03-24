Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

Після ранкового звіту Повітряних сил про результати нічної комбінованої атаки Росія продовжила повітряний терор.

Юрій Ігнат розповів про масовану атаку РФ

Головне із заяв Ігната:

РФ завдала одного з наймасовіших ударів по Україні

Велика кількість безпілотників залетіла з півночі

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат прокоментував масовані удари російських дронів-камікадзе по Україні.

У вівторок, 24 березня, країна-агресор РФ завдала одного з наймасовіших ударів по Україні – вдень залетіло ще понад 400 ударних дронів, зазначив він у коментарі "Українській правді".

При цьому він уточнив, що після ранкового звіту Повітряних сил про результати нічної комбінованої атаки, РФ продовжила повітряний терор.

Він зазначив, що з 9 ранку і до 15 години на територію України залетіло понад 400 ударних безпілотників: з півдня, півночі та через лінію бойового зіткнення (з 18 години 23 березня було зафіксовано 392 ворожих дрони).

"Велика кількість безпілотників залетіла з півночі (Чернігівська та Сумська області), вони фактично рухалися колонами. Географія удару протягом денного часу була ширшою, ніж вночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина та західні регіони від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби (з 18-ї години понеділка – ред.)", – повідомив Ігнат.

Представник ЗСУ додав, що пізніше Повітряні сили оприлюднять більш детальний звіт про результати роботи ППО. Для відбиття нинішньої атаки ворога задіяні всі наявні засоби від авіації до малої ППО та мобільних вогневих груп.

Раніше повідомлялося про те, що в ряді міст України лунають потужні вибухи, є влучання. Росія масово атакує українські міста дронами-камікадзе; у Тернополі, Вінниці та Івано-Франківську пролунали вибухи.

Як писав Главред, Росія завдала удару дронами по центру Львова. Російські війська здійснили напад на Львів, в результаті чого було зафіксовано влучання в центрі міста та пошкодження житлових будинків.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що пошкодження зафіксовані в 11 областях. У Запоріжжі та Полтаві постраждали багатоповерхівки, спалахнули пожежі. Близько 40 дронів атакували Шостку (Сумська область). У Харківській області дрон влучив у електропоїзд.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

