Прорвали оборону РФ: на Херсонщині ЗСУ звільнили нові території

Українська армія просунулася на південному напрямку / Reuters

За минулу добу за результатами бойових дій Збройні сили України на Південному напрямку знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії.

Українські захисники також просунулися вперед по лінії Південного фронту по різних ділянках від 2 до декількох десятків кілометрів, повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Є просування наших військ по лінії Південного фронту по різних ділянках від 2 до декількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов'язково повідомимо ті населені пункти, які з радістю зустрічають наших бійців", - підкреслила вона.

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За її словами, не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мстити жителям тих районів, які для них недосяжні.

"Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні в іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас", - запевнила Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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