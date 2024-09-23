Прорвали кордон із мінними полями: у ЗСУ розкрили деталі штурму на Курщині

Під час штурму в Курській області українські військові інженери проробляли проходи в мінних полях і загородженнях на кордоні.
Про це йдеться в повідомленні командування Сил підтримки Збройних сил України. При цьому також опубліковано відповідне відео.
Уточнюється, що силами бійців 49-ої інженерно-штурмової бригади вдруге за місяць було прорвано кордон Росії.
Крім того, у командуванні Сил підтримки ЗСУ зазначили, що бойові інженери проробили проходи в мінних полях і загородженнях ворога на Курщині та забезпечили прохід у наступ підрозділів Сил оборони України вглиб російської території.
Дивіться відео - ЗСУ прорвали кордон РФ із мінними полями:
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Раніше повідомлялося про те, що морпіхи ЗСУ зачистили позиції росіян у Курській області. Вдалими діями відзначилися бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області. На Курському напрямку у ЗСУ є позитивні новини, розповів український офіцер.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.
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