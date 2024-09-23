Прорвали кордон із мінними полями: у ЗСУ розкрили деталі штурму на Курщині

Силами бійців 49-ої інженерно-штурмової бригади було прорвано кордон у Курській області.

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ЗСУ прорвали кордон на Курщині / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Під час штурму в Курській області українські військові інженери проробляли проходи в мінних полях і загородженнях на кордоні.

Про це йдеться в повідомленні командування Сил підтримки Збройних сил України. При цьому також опубліковано відповідне відео.

Уточнюється, що силами бійців 49-ої інженерно-штурмової бригади вдруге за місяць було прорвано кордон Росії.

відео дня

Крім того, у командуванні Сил підтримки ЗСУ зазначили, що бойові інженери проробили проходи в мінних полях і загородженнях ворога на Курщині та забезпечили прохід у наступ підрозділів Сил оборони України вглиб російської території.

Дивіться відео - ЗСУ прорвали кордон РФ із мінними полями:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Раніше повідомлялося про те, що морпіхи ЗСУ зачистили позиції росіян у Курській області. Вдалими діями відзначилися бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області. На Курському напрямку у ЗСУ є позитивні новини, розповів український офіцер.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

/ Главред

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