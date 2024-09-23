Морпіхи ЗСУ зачистили позиції росіян у Курській області та взяли полонених

У Курській області підрозділи Сил оборони провели успішну операцію, в результаті якої взяли в полон російських військових.
Вдалими діями відзначилися бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти. Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
При цьому також публікується відео операції ЗСУ, в результаті якої потрапили в полон російські військові.
"Морські піхотинці 501-го окремого батальйону морської піхоти продовжують допомагати молодій Курській республіці очиститися від путінського режиму і поповнюють обмінний фонд", - додали у ВМСУ.
Що відомо Морську піхоту?
Морська́ піхо́та Збро́йних сил Украї́ни (абревіатура МП ЗСУ) — являє собою передові сили висадки, що призначений для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, а також оборони пунктів базування ВМС, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів, пише Вікіпедія.
"Виконуючи бойові завдання на території Росії в Курській області, морські піхотинці 501 окремого батальйону морської піхоти поповнюють обмінний фонд, щоб якнайшвидше повернути побратимів із російського полону", - пишуть у 501 ОБМП.
Дивіться відео - морпіхи ЗСУ взяли полонених:
Дивіться відео - армію РФ взяли в котел:
Операція в Курській області - останні новини по темі
Раніше повідомлялося, що українські сили просунулися на двох напрямках у Курській області. На Курському напрямку у ЗСУ є позитивні новини, розповів український офіцер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.
Як повідомлялося раніше, стан справ у російських окупантів на Курщині, незважаючи на заяви офіційних пропагандистів Кремля, плачевний, і місцева влада оголосила термінову евакуацію відразу двох районів.
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