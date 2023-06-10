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В Одесу течія принесла цілі будинки з Херсонщини: з’явилося моторошне відео

Альона Вороніна
10 червня 2023, 15:20 оновлено 10 червня, 15:30
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У морі біля берегів Одещини плавають будинки і їх фрагменти, автомобілі, меблі, побутові прилади та інші речі.
Дома у берегов Одессы
В Одесу течія принесла з Херсонщини цілі будинки/ скрін

В Одесі та Одеській області до берегів прибило уже кілька будинків, які знесло течією на Херсонщині після повені, що виникла внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Також у морі можна побачити фрагменти будинків, автомобілі, меблі та інші речі. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ зазначають, що море уже перетворюється на сміттєзвалище і кладовище тварин.

"Людські життя несе морем... На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду: море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин… У ньому плавають будинки та їх фрагменти, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб. Наслідки екоциду – жахливі. Разом з тим вода несе міни та боєприпаси. Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та при виявленні небезпечних предметів, звертатися до компетентних служб", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

У той же час у Telegram-каналах з’являється багато відео, на яких видно будинки, що припливли до берегів Одеси та Одещини.

Дома возле берегов Одессы
Будинки біля берегів Одеси/ скрін
Дома возле берегов Одессы
Будинки біля берегів Одеси/ скрін

Дивіться відео, як до берегів Одеси та Одещини припливають будинки з Херсонщини:

Наслідки підриву окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. Очільник компанії заявив, що за 2-4 дні від підриву Каховське водосховище щезне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися упродовж 4-5 діб від підриву. Уже було відомо про загиблих внаслідок повені, спричиненої підривом дамби.

Президент України Володимир Зеленський провів на Херсонщині нараду щодо Каховської ГЕС. Зараз вирішується низка важливих питань, як допомогти людям і ліквідувати наслідки трагедії.

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега Дніпра. Країна-окупант Росія має забезпечити доступ ООН до захоплених районів Херсонської та Запорізької областей і надати відповідні гарантії безпеки.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Дивіться відео, що розповідають евакуйовані із зони підтоплення херсонці:

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