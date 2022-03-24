Пропагандисти РФ переконують окупантів закінчити війну до 9 травня - Генштаб

У терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин.
Командири російських військ нав'язують своїм солдатам, що війну в Україні необхідно завершити до 9 травня 2022 року.
Як свідчать дані Генштабу ЗСУ у Facebook, прилеглі до українського кордону населені пункти Росії забиті пораненими військовослужбовцями ЗС РФ.
"У терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, які зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці", - зазначили в Генштабі.
Однак контролювати населення України на окупованих територіях загарбникам складно.
Ворог не має підтримки з боку місцевих.
Також відомо, що нещодавно в анексованому Криму одночасно попрощалися з близько 100 загиблими солдатами РФ. Ще подібні заходи нещодавно пройшли в матроському клубі Севастополя, де прощалися із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.
Згадуються і випадки мародерства ЗС РФ в деяких населених пунктах Чернігівської області. На тимчасово зайнятих окупаційними військами територіях ворог відбирає Трактори у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації своєї підбитої техніки.
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Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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