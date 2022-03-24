Пропагандисти РФ переконують окупантів закінчити війну до 9 травня - Генштаб

Війська Росії / Reuters

Командири російських військ нав'язують своїм солдатам, що війну в Україні необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Як свідчать дані Генштабу ЗСУ у Facebook, прилеглі до українського кордону населені пункти Росії забиті пораненими військовослужбовцями ЗС РФ.

"У терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, які зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці", - зазначили в Генштабі.

Однак контролювати населення України на окупованих територіях загарбникам складно.

Ворог не має підтримки з боку місцевих.

Також відомо, що нещодавно в анексованому Криму одночасно попрощалися з близько 100 загиблими солдатами РФ. Ще подібні заходи нещодавно пройшли в матроському клубі Севастополя, де прощалися із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

Згадуються і випадки мародерства ЗС РФ в деяких населених пунктах Чернігівської області. На тимчасово зайнятих окупаційними військами територіях ворог відбирає Трактори у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації своєї підбитої техніки.

читайте такожОкупанти збираються мобілізувати в" ДНР " осіб віком до 65 років-Генштаб ЗСУ

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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