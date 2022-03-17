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ЗСУ спопеляють ворога як у небі, так і на землі: у Генштабі відзвітували про успіхи на фронті

17 березня 2022, 07:43

Захисники України продовжують давати відсіч агресору.

ВСУ
У Генштабі відзвітували про успіхи на фронті / Фото Reuters

ВСУ знищили російські літаки, збили вертоліт і накрили артилерією позиції окупантів. Ворог деморалізований.

Так, станом на ранок, 17 березня, Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися і утримувати оборону захоплених рубежів, повідомили у Генштабі.

"Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34см, три вертольоти і БПЛА.

Інформація про тип ще одного збитого літака і загибелі льотчиків уточнюється.

Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації можливості панувати в повітрі.

читайте такожППО палить: за добу знищено понад 10 ворожих цілей"Ворог, не досягаючи успіху в проведенні наземної операції, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по інфраструктурі і густонаселених районах українських міст", - розповіли в Генштабі.

Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі – здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних і радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.

Поряд з цим противник продовжує активно поширювати дезінформацію про хід ведення, так званої "спеціальної операції" серед власного населення.

"Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Є великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів і підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства і відмов військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України", - повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін планував завоювати всю Україну протягом 10 днів. Реалізувати такий план йому завадив потужний опір ЗСУ та територіальної оборони, повідомила тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін.

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