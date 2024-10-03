"Пропагандистська мета": військовий пояснив, для чого росіяни захопили Вугледар

Битва за місто тривала з листопада 2022 року.

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Окупанти захопили Вугледар на Донеччині / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скрин из DeepState

Після двох років боїв за Вугледар, виявилось, що місто окупантам ніяк не цікаве, оскільки воно повністю знищене. Про це повідомив засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний в етері Громадського радіо.

За словами спікера, Вугледар має "пропагандистське" значення для російських загарбників.

"Але біля Вугледару є два обʼєкти, які можуть їх зацікавити. Перший — залізнична гілка Волноваха — Мелітополь. Вона проходить у 18-20 км біля міста. Ворог може її використовувати. Друге — сам Вугледар знаходиться на перехресті двох великих автодоріг, доволі великих. Вони значно покращать локальну логістику окупантів", - розповідає Нарожний. відео дня

Військовий експерт додає, що все-таки українські військові й далі зможуть тримати під вогневим контролем залізничну гілку Волноваха — Мелітополь. Адже відхід відбувся не на велику відстань й ЗСУ матимуть можливість знищувати ворога.

Також, спікер наголошує, що по всіх ділянках фронту наразі ситуація важка, але контрольована українськими військами.

"Критичною ситуацію не можна назвати. Бо критична ситуація - це коли землі втрачаються десятками кілометрів і ми відступаємо. У нас такого немає, навіть з Вугледаром. Там йдеться про відступ на декілька кілометрів", - пояснює військовий експерт.

Згідно зі словами Нарожного, найскладнішою є ситуація зараз на Курахівському та Покровському напрямках, але ЗСУ всіма силами намагаються стабілізувати положення.

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Війна в Україні - захоплення Вугледару

Нагадаємо, 2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" офіційно підтвердили, що Сили оборони України вийшли з Вугледара. Зазначається, що після значних втрат у тривалих боях ворог не припинив спроб захопити Вугледар.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що після захоплення окупантами Вугледару, ворог буде контролювати панівні висоти, а українським захисникам доведеться відходити фактично до укріплених рубежів.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в ексклюзивному матеріалі для Главред розповів, що після захоплення Вугледару навряд чи війська РФ одразу підуть на Дніпро чи Запоріжжя, більш ймовірно, що вони продовжать захоплення Донецької області.

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