Пропаганда посипалася: у ГУР показали роботу "знищених" вертольотів Black Hawk

Российские пропагандисты утверждали, что "уничтожили" вертолеты, которые якобы летели в направлении РФ.

https://glavred.net/ukraine/propaganda-posypalas-v-gur-pokazali-rabotu-unichtozhennyh-vertoletov-black-hawk-10550810.html Посилання скопійоване

У ГУР показали роботу "знищених" Black Hawk / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російське Міноборони заявило про те, що окупанти нібито збили гелікоптер Мі-8 біля Лукашівки Сумської області, який летів у напрямку села Козинки Бєлгородської області РФ. Про це повідомляло ТАСС.

Пізніше російський "воєнкор" Євген Піддубний стверджував, що росіяни "збили" американський вертоліт UH-60 (Black Hawk) або Мі-24. Згодом він додав, що інформація про американський гелікоптер не підтвердилась, а окупанти нібито збили Мі-8, на борту якого "було до 20 українських військових". Пропагандисти вигадали, що українські військові нібито планували десантуватися біля російського села.

У Головному управлінні розвідки розвіяли всі міфи та спростували заяви російських пропагандистів. Там зазначили, що всі борти Black Hawk перебувають у чудовому робочому стані, а їхні екіпажі виконують бойові завдання та спеціальні завдання.

відео дня

"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", - зазначили в ГУР.

Дивіться відео з гелікоптерами Black Hawk у повній бойовій готовності:

У ГУР показали роботу "знищених" Black Hawk / фото: скріншот

Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ атакують окупантів гелікоптерами, які США закупили у Росії. Мова йде про вертольоти Мі-17, які були у часи війни в Афганістані закуплені Сполученими Штатами у Росії. Відео роботи українських гелікоптерів розповсюдила 47-а окрема механізована бригада "Маґура". Вертоліт з української символікою виконали завдання і покинули поле бою.

Також стало відомо про те, що судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.