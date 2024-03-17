Пропаганда посипалася: у ГУР показали роботу "знищених" вертольотів Black Hawk

Російське Міноборони заявило про те, що окупанти нібито збили гелікоптер Мі-8 біля Лукашівки Сумської області, який летів у напрямку села Козинки Бєлгородської області РФ. Про це повідомляло ТАСС.
Пізніше російський "воєнкор" Євген Піддубний стверджував, що росіяни "збили" американський вертоліт UH-60 (Black Hawk) або Мі-24. Згодом він додав, що інформація про американський гелікоптер не підтвердилась, а окупанти нібито збили Мі-8, на борту якого "було до 20 українських військових". Пропагандисти вигадали, що українські військові нібито планували десантуватися біля російського села.
У Головному управлінні розвідки розвіяли всі міфи та спростували заяви російських пропагандистів. Там зазначили, що всі борти Black Hawk перебувають у чудовому робочому стані, а їхні екіпажі виконують бойові завдання та спеціальні завдання.
"Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним", - зазначили в ГУР.
Дивіться відео з гелікоптерами Black Hawk у повній бойовій готовності:
Що за вертоліт Мі-8?
Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ атакують окупантів гелікоптерами, які США закупили у Росії. Мова йде про вертольоти Мі-17, які були у часи війни в Афганістані закуплені Сполученими Штатами у Росії. Відео роботи українських гелікоптерів розповсюдила 47-а окрема механізована бригада "Маґура". Вертоліт з української символікою виконали завдання і покинули поле бою.
Також стало відомо про те, що судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов".
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