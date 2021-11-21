Прокляте місце: на Сумщині дитина загинула страшною смертю при зборі брухту

У Сумській області дитина загинула під завалом ґрунту / Скріншот

В Сумської області сталася страшна трагедія - 12-річного хлопчика засипало піском на території колишнього заводу. Там загиблий разом зі своїм 13-річним другом шукав на покинутій території металобрухт.

Колишній завод поршневих кілець став клондайком для шукачів брухту. Один хлопчик підкопував землю в цьому місці - грунт обвалився, повідомляється в матеріалі каналу Україна 24. Його друг кинувся кликати на допомогу.

Що відомо про загибель дитини

"Підбігає до мене хлопчисько, такого зросту. Каже, Ви мені допоможете... рученята трясуться, губочки трясуться... Що сталося? Каже, там хлопчика привалило землею, Я, каже, хотів його відкопати, сам не міг", — розповіла місцева мешканка Валентина Владзієвська.

За її словами, з піску лише визирав елемент капюшона нещасного. Рятувальники дістали тіло хлопчика і передали медикам. Реанімацію проводили протягом півтори години. Але до тями він так і не прийшов.

Чому на колишньому заводі гинуть люди

І це не перший випадок в цьому місці, розповіли місцеві жителі.

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"Порозвалювали цей завод, вже там якийсь інвалід в ямі з'явився, другий труп там посеред заводу знайшли, і це третя дитина. Я бачила, що якісь бігають два або три дні тому. Я ще їх від тієї діри ганяла - хлопці, відійдіть звідти, там плити. Ну знаєте ж, які діти", - каже місцева мешканка Надія.

В даний час справу розслідує поліція. Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з відміткою нещасного випадку. Також шукають тих, кому належать ці руїни.

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