У Черкасах правоохоронці врятували немовля, яке ледь не загинуло від рук горе-матері

У Черкасах горе-мати заснула на немовляті / facebook.com/aleksandr.kokoba

У Черкасах патрульні вчасно прибули на виклик стурбованої місцевої жительки та врятували малюка, на якому заснула п'яна мама. На той час обличчя дитини забарвилося в бурий: дитині не вистачало кисню.

До черкаських правоохоронців звернулася мати жінки, яка розповіла, що її дочка постійно зловживає алкоголем, а також нехтує доглядом за новонародженою дитиною. Крім того, горе-мати неодноразово погрожувала насильством дитині, якій ще не виповнилось й місяця.

Патрульні прибули на виклик. У квартирі вони виявили нетверезу жінку, яка спала на дитині. "Новонароджений хлопчик перебував у безпорадному стані з бурим кольором обличчя, скоріш за все йому не вистачало кисню", – йдеться в повідомленні.

У команді правоохоронців була старший лейтенант поліції Юлія Шагієва, яка теж виховує дитину. Вона оперативно зреагувала та врятувала хлопчика. Крім того, поліцейська нагодувала дитину, викупала й переодягла в чисте.

На місце події викликали службу у справах дітей, ювенальну превенцію та медиків. Дитину від матері забрали до лікарні.

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