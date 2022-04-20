Американські дипломати відверто висловилися про ситуацію в Маріуполі

Дипломати США дали оцінку ситуації в Маріуполі

Президент Росії Володимир Путін робить із населенням окупованих українських міст те саме, що робив із чеченцями раніше - знущається над мирними жителями у "фільтраційних" таборах, йдеться в в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

"Сценарій Путіна не змінюється. У фільтраційних таборах в Чечні Росія також била, катувала і страчувала мирних жителів. Ми підтримуємо Україну", - написали дипломати.

Крім цього, дипломати зазначили, що від 5 тисяч до 7 тисяч осіб утримуються к таборі поблизу села Безіменне, що в Донецькій області. Окупанти хочуть депортувати їх до Росії.

Також, щонайменше, 20 тисяч осіб утримуються росіянами для "фільтрації" на південному заході від Маріуполя.

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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