"Пройшли під носом у ворога": Білецький розкрив деталі зухвалої операції Азова і морпіхів у Маріуполі

Морпіхи з'єдналися з Азовом у Маріуполі / Фото: mil.gov.ua

Морські піхотинці ЗСУ у Маріуполі провели операцію по з'єднанню із захисниками міста, розповів засновник і перший командир полку Азов Андрій Білецький.

Як підкреслив він у інтерв'ю, до цього українські підрозділи в Маріуполі були дещо ізольовані один від одного.

"Там складний рельєф, річка, що розділяє місто на дві частини. Морська піхота знаходилася на одній стороні річки, а Азов — на іншій. Найсерйозніші хлопці з морпіхів прорвалися на об'єднання з Азовом. Це приголомшлива операція - пройти вночі півміста. Пройти тихо, з бронетехнікою, залишками боєкомплекту, з десятками поранених", - розповів він.

Співрозмовник підкреслив, що морпіхи, що пройшли на територію заводу Азовсталь — сектор, контрольований полком Азов — це люди, які вирішили виконувати свій військовий обов'язок до кінця.

"Разом з ними на Азовсталь вийшли залишки 56-ї бригади, добровольці Ведмідя (це професійна, добре навчена група). Ще туди вийшли групи, які не є на 100 відсотків військовими, — прикордонники і нацгвардійці (не з військових частин Нацгвардії, а з так званої ОГП — охорони громадського порядку)", - додав Білецький.

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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