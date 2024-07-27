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"Прогрес - не наш. Вовче - не наше": комбат 47 ОМБр розкрив пекельну ситуацію на фронті

Руслана Заклінська
27 липня 2024, 23:33
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Росіяни використовують тактику "розсипних штурмів" на Покровському напрямку, йдуть у бій попри величезні втрати, розповів Олександр Ширшин.
'Прогрес - не наш. Вовче - не наше': комбат 47 ОМБр розкрив пекельну ситуацію на фронті
Росіяни захопили 2 населених пункти на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

На Покровському напрямку ситуація є однією з найскладніших, штурми ворога не зупиняються. Російські окупанти захопили населені пункти Прогрес і Вовче в Донецькій області. Про це повідомив командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин у коментарі LIGA.net .

За його словами, на Покровському напрямку російські війська значно зменшили використання техніки, зосередившись на піхотних атаках. Інтенсивність боїв на цьому напрямку дуже висока. Росіяни активно застосовують тактику "розсипних штурмів".

"Станом на зараз Прогрес - не наш. Вовче - не наше. Сказати, що це сталось через якийсь один фактор, - не можу. Це питання підготовки особового складу, розуміння принципів управління, кількості БК і техніки, це компетентність офіцерського, управлінського складу, це вмотивованість людей. На жаль, це - війна", - сказав Ширшин.

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Комбат зазначив, що росіяни використовують величезну кількість піхоти для штурмів. Також ворог підтягує резерви.

"Кілька разів у нас навіть не позицію, а невеликий спостережний пункт намагалися штурмувати 30 осіб. Плюс підтягувалися резерви. Бігли полем урозтіч. Інший приклад - в одну точку забігли понад 100 осіб. Вони біжать не те, щоб сплановано на якусь конкретну ділянку, будинок, позицію. Просто як мурахи розсипаються врізнобіч", - розповів військовий.

Ширшин додав, що тактика "розсипних штурмів" ускладнює координацію дій ворога. Він зауважив, що росіян кидають на "м'ясо", намагаючись виснажити українських захисників. Штурми окупанти здійснюють попри колосальні втрати.

"Фактично це бій, який триває нон-стоп. У них когось задвохсотили, когось затрьохсотили, а вони продовжують, не зупиняючись, не надаючи допомогу. Навіть якщо, наприклад, з них лишається хтось один - цей один продовжує штурм. Він кидає гранати, відстрілюється, ховається, але все одно лізе вперед. Нема такого, що пара прильотів - і він зупинився та пішов назад. Ні, він пхається далі", - додав Ширшин.

Хто такий Олександр Ширшин?

Олександр Ширшин - командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин (позивний "Геній"). У військо потрапив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще за місяць до російської атаки він підписав контракт у резерв і вранці 24 лютого був у частині. На фронті був поранений і дивом вижив. Влітку 2022 року його нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Росіяни захопили село Прогрес - що відомо

Нагадаємо, Росії вдалося переломити хід бою за село Прогрес у Покровському районі Донеччині. Бойові дії в районі Прогреса тривають з кінця квітня і, незважаючи на успішний опір ЗСУ протягом останніх трьох місяців, частину села захисники залишили після масованого штурму 19 липня.

Як повідомляв Главред, під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України. Наказу на відхід немає, зазначають аналітики DeepState.

Крім цього, в районі селища Прогрес на Покровському напрямку тривають інтенсивні бої. Українські військові намагаються витіснити російських окупантів, які захопили село кілька днів тому, повідомили в ОСУВ "Хортиця".

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