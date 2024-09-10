Сили ППО збили 38 "Шахедів", один дрон полетів назад у Росію

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та інших областях.

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Було збито 38 ударних дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 10 вересня російські окупанти завдали по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря та 46-ма ударними БПЛА типу "Shahed". Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 48 засобів повітряного нападу.

Як повідомила пресслужба Повітряних сил України, до відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділу РЕБ Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

"Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один - у напрямку Росії, два - в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА локаційно втрачено на території України (імовірно впали під впливом засобів РЕБ)", - йдеться в повідомленні.

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Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 10 вересня в Києві та області, а також в інших регіонах України оголошували повітряну тривогу. Біля Києва було чути звуки вибухів - протиповітряна оборона працювала по ворожих безпілотниках.

У ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте з початку місяця атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, за попередніми даними - дрони "Shahed", запущені з території Курської області.

Крім того, в ніч на 9 вересня російські окупанти вдарили по Харкову кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 6 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

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