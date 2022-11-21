Росію визнали державою-терористом: Парламентська асамблея НАТО прийняла тверде рішення

Україна, НАТО, Росія / Колаж twitter.com/APUkraine, УНІАН

У Мадриді Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців і визнала РФ державою-терористом.

"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, а й вище керівництво Російської Федерації. Резолюція буде направлена урядам і парламентам усіх країн-членів НАТО", – повідомив народний депутат від фракції Слуга народу, голова Постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, резолюція містить ряд важливих для України рішень:

збільшення поставок Україні озброєння;

розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

Також Чернєв підкреслив, що в резолюції закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Прийняття цієї резолюції – це важливий політичний крок, що відображає настрої в західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень", - пояснив глава Постійної делегації України в ПА НАТО.

Він констатував, що українська позиція щодо створення трибуналу, виплати репарацій і визнання Росії державою-терористом поступово отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках.

"За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності і за злочин агресії, покарання буде невідворотним. Ми цього обов'язково доб'ємося", - підсумував Чернєв.

Статус Росії як держави-спонсора тероризму

Журналісти американського видання The Washington Post ще в середині квітня писали, що президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав його посприяти визнанню Росії державою-спонсором тероризму.

Зазначалося, що Байден висловив готовність розглянути варіанти з метою посилення тиску на Москву. Рішення про новий статус для Росії може призвести до санкцій щодо десятка інших країн, які працюють з Російською державою і заморожування активів РФ в Штатах.

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