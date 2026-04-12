Просування РФ: ворог досяг успіху у двох областях України – DeepState

Ворог має територіальні успіхи, повідомляють OSINT-дослідники.

ЗСУ стримують наступ РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Ворог просунувся в Харківській та Донецькій областях

У РФ просування біля Ветеринарного, Петропавлівки та Іванополя

Російські окупаційні війська просунулися на двох напрямках фронту в Донецькій та Харківській областях.

Ворог просунувся поблизу сіл Ветеринарне та Петропавлівка Харківської області та села Іванопіль у Донецькій області, повідомляє OSINT-проект DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Ветеринарного, Петропавлівки та Іванополя", – йдеться у повідомленні в Telegram.

Цілі контратак: що кажуть у ЗСУ

Українські військові заявляють, що ключове завдання — повністю звільнити Дніпропетровську область. Це має знизити загрозу наступу на великі міста регіону, включаючи Дніпро та Павлоград, а також послабити обстріли промислової та енергетичної інфраструктури.

При цьому зазначається, що сили оборони продовжують активні бойові дії, прагнучи витіснити противника за межі області.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом усієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Аналітичний проєкт DeepState заявляв, що армія країни-агресора РФ досягає територіальних успіхів на території Сумської області. Окупанти просунулися на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території становить близько 5 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже місцями перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

