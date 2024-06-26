Армія РФ посилила тиск: над ще одним містом України нависла серйозна загроза

Практично скрізь російські окупанти у своєму наступі діють за класичною схемою.

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Олександр Мусієнко розповів про загрозу для міста Торецьк / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, ОК Захід, deepstatemap

Російські окупаційні війська намагаються вирівняти свою наступальну лінію на Донеччині та атакують із флангів, щоб блокувати українську логістику. Через це збільшилася загроза для міста Торецьк. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, практично скрізь російські окупанти у своєму наступі діють за класичною схемою - флангові атаки, спроби взяти в напівоточення або в оточення підрозділи Сил оборони, вирівнювати лінію фронту і блокувати логістику, передає РБК-Україна.

"Окупанти зайшли в Шуми, а цей населений пункт, який в принципі зараз розташований в низині до наших позицій. Відповідно панівні висоти контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога і не дати йому просуватися", - сказав Мусієнко.

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Він вважає, що на цей напрямок можна було б перекинути додаткові українські сили. Крім того, у Сил оборони покращилася ситуація з поставками боєприпасів від західних партнерів.

"Тому думаю, що будуть сконцентровані наші сили на тому, щоб завдавати окупантам максимальних втрат, сповільнювати темпи їхніх операцій з метою не дати їм зайти в Торецьк або просунутися далі. Але тут уже лише бойові дії покажуть, як ситуація складеться", - зазначив експерт.

Торецьк на карті / Фото: deepstatemap

Мусієнко не виключає, що через активізацію ЗС РФ у районі Торецька буде загроза для Кліщіївки.

"Тому, що з північного флангу російські війська наступають на Кліщіївку. Думаю, що вони так само будуть прагнути з південного флангу розвивати наступ у бік Кліщіївки. Але лише з півдня з метою витіснення нашого угруповання з цього населеного пункту і вирівнювання фронту в районі Часового Яру і так само з метою просунутися в районі Торецька. Тобто це на сьогодні операція флангова", - зазначає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація в Торецьку - останні новини

Російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, щоб спробувати наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, у такий спосіб доповнивши російські наступальні операції біля Часового Яру. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

Аналітики проєкту DeepState пишуть, що російські окупаційні війська значно посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі міста Торецьк Бахмутського району Донецької області. Крім того, ворог на цьому напрямку зміг захопити населений пункт Шуми.

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

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