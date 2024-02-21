Україну чекає затяжна війна: Росія хоче захопити Луганщину до виборів - ГУР

Задача росіян на найближчі півроку – вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей і утримання захоплених територій, сказав Вадим Скібіцький.

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Окупанти будуть намагатися вийти на адмінкордони Луганської області до псевдовиборів в РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського

Окупанти планують вийти на адмінкордони Луганської області до псевдовиборів президента Росії, запланованих на березень. Також росіяни хочуть мати успіх, на кшталт Авдіївки, на іншому напрямку фронту. Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"До виборів конкретно вони хочуть вийти, як мінімум, на адмінкордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку. Ключові моменти є: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка. А чому Куп'янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалось повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Бо це буде символічно. Це елемент, який буде дуже активно використовуватися в інформаційно-психологічних операціях", - сказав представник ГУР.

За його словами, основні зусилля росіян наразі зосереджені на Авдіївці, Куп'янську та Лимані. Задача для РФ на найближчі півроку полягає у виході на адмінкордони Луганської і Донецької областей та утриманні окупованих територій.

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"Противник захопив частину Херсонської області, частину Запорізької, і вони їх будуть намагатися утримати, тому що їм необхідний сухопутний коридор до Криму, необхідна система логістики, яка йде через Крим, підвіз боєприпасів, техніки, особового складу на південний напрямок", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що Україна знищує великі десантні кораблі Росії і вони вже не в змозі перевозити необхідні ресурси для окупантів.

"Якщо їх там залишилося 4 чи 5, вони теж будуть потоплені", - додав він.

Скібіцький підкреслив, що Росія веде війну на виснаження, а Україна повинна бути готовою до подальшого військового протистояння і мати резерви, зброю та налагодити власне виробництво. Він зауважив, що "задача у ворога – утримати під контролем території, які вони захопили".

"Утримання – це, значить, активна оборона або відкинути нас на ті позиції, з чого ми починали наші наступальні дії. І тут ми тоді розуміємо, наскільки важливо для нас мати резерви, наскільки важливо мати підтримку наших партнерів, розвивати своє виробництво. Тому що цей характер дій РФ з гучною назвою "наступи" передбачає затяжну війну. Війну на виснаження. І це противник зараз нам намагається нав'язати, жертвуючи величезною кількістю своїх людей", - підсумував Скібіцький.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, Росія перекидає військові підрозділи та техніку з Авдіївки на інші напрямки. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив, що на півдні та на Харківському напрямку відбуватимуться складні бої.

Наразі в окупантів немає достатньої кількості сил для проведення масштабного наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначив, що російські війська наразі можуть наступати лише на одному стратегічному напрямку через відсутність резервів.

Крім цього, за словами колишнього заступника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта запасу Ігоря Романенка українські війська можуть розпочати великий контрнаступ уже у другій половині 2024 року. Для цього потрібно накопичити ресурси і зупинитим просування противника.

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