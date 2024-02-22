Нестача ресурсів та розпорошення сил: генерал Романенко назвав причини невдач ЗСУ

Україні потрібно раціонально підійти проводення операцій, що дозволить досягти більш успішних результатів на фронті, зазначив Ігор Романенко.

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Чому ЗСУ не змогли здійснити прорив на фронті / Колаж: Главред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

Оскільки зібраний Україною ресурс не був реалізований на Херсонському напрямку, його розподілили на три інші. Тому значних результатів досягнути не вдалось на жодному напрямку. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Романенко зазначив, що минулого року ЗСУ намагались здійснити прорив на напрямку Криму та перерізати сухопутний коридор окупантів, але ресурс в України був лише на один напрямок.

"Ми повинні були діяти на Херсонському напрямку, оскільки це найкоротший вихід до кримського перешийка. З огляду на важливість цих позицій, росіяни підірвали греблю (Каховської ГЕС, – ред.), затопивши значну частину території та унеможлививши наше подальше просування", - пояснив генерал-лейтенант.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

За його словами, через дефіцит ресурсів на Херсонському напрямку, де планувалося діяти, українські війська були розподілені на Бахмутський, Бердянський і Мелітопольський напрямки. Проте росіяни збудували потужну систему оборони на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

"З військової точки зору, перспектив досягнення таких результатів, на мій погляд, там не було. Оскільки зібраний нами ресурс не був реалізований на Херсонському напрямку, його було розділено на три інші напрямки, що не дозволило досягти результатів на жодному", - зазначив Романенко.

Він наголосив, що Україні потрібно робити критичні висновки та вести бойові дії прагматично. Потрібно діяти раціонально, а не емоційно чи політично, тоді операції будуть більш успішними.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, війна в Україні може перейти в стадію заморозки через недостатню допомогу від Заходу, який уникає ескалації конфлікту з Росією. Колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, вважає, що тривання війни залежить від міжнародної підтримки та рішучості союзників.

Також в звіті Міністерства оборони Великої Британії вказується, що влада Росії намагається виправдати тривалість війни в Україні та масштаб російських втрат, зображуючи війну як пряму боротьбу із Заходом. Пропагандисти намагаються так підготувати населення до довготривалої війни.

Крім цього, плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області у Кринках знаходиться в зоні вогневого захисту і підтримки військ. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що позиції будуть розширюватися, а окупанти стикаються з проблемами у забезпеченні через складну логістику.

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