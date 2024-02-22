Окупація всього Донбасу: полковник ЗСУ про загрозу захоплення територій

Росія може щодня мобілізувати близько 1200 осіб в армію за словами військового експерта.

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Полковник ЗСУ про загрозу захоплення територій / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

В Україні скоро почнеться третій рік повномасштабної війни в Україні і стратегічна мета Росії на даний момент - це повна окупація Луганської та Донецької області до моменту переобрання Путіна на посаду президента. Як відомо, вибори відбудуться в березні 2024 року. Про це заявив військовий експерт і полковник ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

За його словами, незважаючи на поставлені цілі, у окупантів, швидше за все, не вийде це зробити і зрозуміти це можна на прикладі Авдіївки.

"Так, ми відійшли звідти, адже там все було перетворено на пекло. РФ поставили там абсолютний рекорд із застосування КАБів, протягом однієї доби вони скинули 150 одиниць такої зброї - це дуже багато. Разом з тим, їх втрати також безпрецедентні. Втрати з повноцінний армійський корпус - це втрати як в Афганістані за 10 років війни", - пояснив офіцер.

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При цьому, на думку експерта, Росія зможе просунутися в РФ за умови заміщення 1-2 тисяч людей на добу.

"Тому зараз без концепції "Вставай, країна величезна", без відношення до строю ще як мінімум півмільйонної армії, прориватися навіть на показники механізованого полку - а це 3-5 км в глиб, у них ресурсу немає", - пояснив полковник.

Однак незважаючи на це, Петро Черник зараз не готовий оцінити на чию користь складається ситуація на фронті, але оборона України залишається донині феноменальним явищем.

"Я не так дивлюся на ситуацію. Війна екзистенційна, або вони нас, або ми їх. Вони поставили (мету, - Ред.) нас знищити. І вони показали, що зроблять з нами, - у Бучі чи Бородянці. На цю хвилину ми тримаємо орду. Як довго ми будемо тримати - сам факт, що ми це робимо вперше в історії по-справжньому - це вже щось феноменальне", - сказав експерт.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, війна в Україні може перейти в стадію заморозки. Ситуація в країні залишається складною. Про це під час чату на Главреді розповів колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. Причиною цього може стати повільна і недостатня допомога від Заходу, який боїться розпаду РФ, як це було з СРСР.

Також, смуга фронту поблизу населеного пункту Терни зараз є найгарячішою ділянкою на Лимансько-Куп'янському напрямку. Про це сказав начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця", офіцер Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти концентрують свої резерви в цьому районі і намагаються захопити оборонні позиції вздовж річки Чорний жеребець.

До того ж, генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж відреагував на те, що Інститут вивчення війни нещодавно заявив, що російські окупанти захопили село на Донеччині. Однак українські військові кажуть, що зараз там тривають бойові дії.

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