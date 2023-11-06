Закликав відмовитися від Криму і Донбасу: на Буковині засудили промосковського попа

Він заявив, що на Донбасі і в Криму "живуть російськомовні люди, які ненавидять українців".

https://glavred.net/ukraine/prizval-otkazatsya-ot-kryma-i-donbassa-na-bukovine-zasudili-promoskovskogo-popa-10514563.html Посилання скопійоване

У Чернівецькій області священник на похоронах закликав відмовитися від Донбасу і Криму / Колаж: Главред, фото: acebook.com/ill.mr, УНІАН

У Чернівецькій області священник УПЦ МП на похоронах загиблого військового закликав віддати Росії Крим і Донбас і заявив, що "це не наші землі". Його вже визнали винним у колабораційній діяльності. Про стало відомо з рішення Глибоцького районного суду Чернівецької області.

Це сталося ще 23 березня прямо на кладовищі села Черепківці. На похоронах були присутні понад 60 осіб і промосковський піп вирішив звернутися до них зі скандальною промовою. Клірик відмовився визнавати, що російський диктатор Володимир Путін розв'язав криваву війну проти України. Водночас він заявив, що це війна "між США і РФ".

"Донбас і Крим – не наші землі, що там російськомовні люди і українців там ненавидять, тому не треба туди йти. Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться", – говорив священик.

відео дня

На його думку, на Донбасі і в Криму нібито живуть "російськомовні люди, які ненавидять українців".

Варто відзначити, що священник не з'явився на розгляд справи, але в листі визнав себе винуватим і нічого не заперечує. Священника позбавили права обіймати посади в релігійних організаціях і здійснювати діяльність, пов'язану з публічними виступами. Ця заборона діятиме 12 років.

Справа екс-посланника Лаври Павла Лебедя

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу. У його будинку також був проведений обшук. Там правоохоронці знайшли цінні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Після того як "Паша-мерседес" кілька місяців провів під домашнім арештом, йому в липні суд змінив "запобіжний захід" на утримання під вартою в СІЗО з можливістю внесення застави – вийти він зможе під величезну заставу у розмірі 33 мільйонів гривень.

Однак 7 серпня стало відомо, що Павла Лебедя вже випустили під заставу. Митрополит і його адвокат стверджують, що 33 мільйони гривень на заставу назбирали "більше тисячі осіб".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.