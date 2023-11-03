РФ посилює тиск на позиції: у ЗСУ розповіли про ситуацію на найскладнішому напрямку

Російські окупанти наступають на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

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Окупанти наступають на двох напрямках / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти намагаються наступати на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Одним із найважчих напрямків на фронті є саме Лимано-Куп'янський. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Ворог активізував застосування бойової техніки на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти за добу вісім разів застосовували авіацію. Водночас українським військовим вдалося знищити 7 ворожих танків, 9 бойових бронемашин та 149 окупантів.

"Ми бачимо, що ворог активізувався, активізував використання саме бойової техніки і не полишає намірів повторно окупувати Куп’янськ – важливий логістичний центр, через який раніше здійснювались постачання окупаційній армії", – сказав Фітьо. відео дня

На Бахмутському напрямку окупанти посилюють тиск та намагаються відбити позиції, які були раніше втрачені. Українські військові перебувають в активній обороні та готуються до наступальних операцій. Бійці ЗСУ готові відбувати наступ навіть з урахуванням підтягування резервів РФ.

Ситуація на фронті

Розвідка Британії повідомила про те, що ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати лінію фронту. Зараз рух захисників України залишається статичним на півдні, у той же час російський наступ біля Авдіївки зіткнувся з потужною обороною українських військ.

Нещодавно стало відомо, що росіянам влаштували "пекло" під Вугледаром. Українські військові знищили російську техніку за допомогою артилерії, протитанкових ракетних комплексів і FPV-дронів.

У ЗСУ підтвердили розгром окупантів під Вугледаром і зазначили, що під вогонь потрапила вся механізована колона росіян. Українські військові знищили десятки одиниць техніки, після чого окупанти відступили.

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