Залучення молоді до армії: Зеленський анонсував контракт для людей 18-24 років

Деталі будуть оприлюднені найближчими днями.

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Контракт в армію для молоді / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви президента:

До армії планують залучити більше молоді

Створюється спеціальний контракт для людей віком від 18 до 24 років

В Україні планують залучити до армії більшу кількість молоді. Зокрема, йдеться про спеціальний однорічний контракт для людей віком від 18 до 24 років. Про це президент України розповів в інтерв'ю Reuters.

Він наголосив, що не йдеться про мобілізацію.

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За його словами, над контрактом для молоді працюють досвідчені бойові бригади разом з Міністерством оборони України. Варіант буде доступним для охочих приєднатися.

"Є спеціальний контракт, буде багато переваг. Також дуже високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені незабаром, найближчими днями", – наголосив президент.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заслужений юрист України Володимир Пилипенко повідомив, що скасування воєнного стану в Україні не обов’язково означатиме кінець мобілізації. Перетин кордону для чоловіків теж може лишитися під питанням, адже загроза нікуди не зникне.

Також відомо, що працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати бронь від мобілізації. На цих підприємствах дозволено бронювати до 75% військовозобов'язаних працівників.

Крім того, в Україні готуються до впровадження нових правил проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та зміни у процедурах мобілізації. Ініціативи спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності загальної мобілізаційної кампанії.

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