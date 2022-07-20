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Привезли доньку до трупу матері в зруйнованій Попасній: пропагандисти Росія-1 пробили дно

20 липня 2022, 23:30

Знімальна група спеціально їде з жінкою і показує, що будинок матері, звичайно ж, розбомблений, тому що 90% Попасної знищено в процесі "звільнення".

Сюжет пропаганди
Сюжет пропаганди / скрін з відео Росія-1

Пропагандисти Кремля з телеканалу "Росія-1" цього разу опустилися "нижче плінтусу" - вони спеціально привезли доньку до трупа матері в зруйнованій ними ж Попасній, повідомив в Facebook журналіст і блогер Денис Казанський.

У скандальному сюжеті показують, як жінка з Попасної, яка останній роки жила в Москві, повертається до міста, щоб побачити свою маму, з якою після запеклих боїв зник зв'язок.

Знімальна група спеціально їде з жінкою і показує, що будинок матері, звичайно ж, розбомблений, тому що 90% Попасної було знищено в процесі "звільнення".

У розгромленій квартирі вона знаходить труп загиблої мами і починає кричати перед камерою: "Мамочка мила, яка жорстока ця Америка, і фашисти нацистські, що ж ви зробили, вбивці!".

Журналіст Денис Казанський звертає увагу на те, що поки президент РФ Володимир Путін не оголосив "спецоперацію" і не зрівняв Попасну з землею, матір цієї жінки була б живою і здоровою. Ніякі "нацистські фашисти" їй не робили нічого поганого.

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"Але відбувається неймовірне. Замість того, щоб проклинати справжніх вбивць, які прийшли і просто так знищили мирне місто, героїня проклинає "жорстоку Америку", - зазначив Казанський.

"Російська пропаганда - це щось неймовірне. Здавалося б, вже давно пора звикнути, що дна немає. Але ж це вже і не дно, а якесь пекло з чортами. У людей в буквальному сенсі відбирають душу, підселяючи до неї бісів і змушуючи бачити "захисників" навіть у вбивцях власних матерів", - підсумував блогер.

Російська пропаганда

Нагадаємо, раніше відомий італійський ведучий прям в прямому ефірі розкрив нахабну брехня російського пропагандиста Володимира Соловйова. За його словами, напад Росії на Донбас став лише приводом для Володимира Путіна, щоб захопити ще більше територій України.

Але країні-агресору не вдасться реалізувати свої підступні плани, цього не допустить ні ЗСУ, ні Захід, ні НАТО, сказав ведучий італійського ТБ.

Італійський журналіст Алессандро Салюсті в прямому ефірі назвав російського пропагандиста Володимира Соловйова (нецензурним словом-ред.). Це сталося під час включення з Москви, де інший італійський журналіст вирішив поспілкуватися з Соловйовим.

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Попасная Денис Казанський новини України пропаганда
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