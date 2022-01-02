"Тисяча Зеленського": ПриватБанк звинуватили в затримці виплат, з'явилася відповідь

/ УНІАН

Клієнти ПриватБанку заявили про те, що фінустанова затримує виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим від коронавірусу.

Користувачі говорять, що зареєструвалися на виплату грошей і оформили віртуальну карту в ПриватБанку раніше, проте гроші на їх рахунок так і не надійшли.

"Карта єПідтримка відкрита 16 грудня 2021 року. Коштів досі немає. Роблю висновки, що потрібно шукати новий банк, тому що з Приватом я вже занадто довго. Додам, що мої друзі відкрили єПідтримка пізніше, але гроші вже отримали", - пише користувач rozcharovana.

У свою чергу в ПриватБанку кажуть, що термін зарахування коштів на віртуальну карту становить 10 днів. Причому в ці 10 днів не входять вихідні.

У фінустанові пояснили, що фактично календарних днів може бути і більше. Як тільки ПриватБанк отримує гроші від Мінекономіки, він тут же перераховує їх на карту.

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У Приватбанку додали, що приймали платежі до середини дня 31 грудня і відновлять їх прийом з ранку 4 січня.

"Грошову підтримку такого масштабу і в настільки обмежені терміни Україна реалізує вперше і тому можуть виникати і виникають різні труднощі. Але ми зараз робимо все можливе, щоб ви отримали свої кошти відразу, як тільки ми отримаємо їх від держави. Якщо ви маєте відкриту картку підтримки, і подану заявку в Дії - дуже скоро кошти вам надійдуть, а ми вас проінформуємо", - відповіли клієнтам в ПриватБанку.

Що таке програма єПідтримка

19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.

Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.

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"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Іzibank;

Райффайзен Банк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 Листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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