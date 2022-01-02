"Тисяча Зеленського": ПриватБанк звинуватили в затримці виплат, з'явилася відповідь

Клієнти кажуть, що незважаючи на оформлення віртуальної картки Приватбанку, гроші на рахунок так і не надійшли.
Клієнти ПриватБанку заявили про те, що фінустанова затримує виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим від коронавірусу.
Користувачі говорять, що зареєструвалися на виплату грошей і оформили віртуальну карту в ПриватБанку раніше, проте гроші на їх рахунок так і не надійшли.
"Карта єПідтримка відкрита 16 грудня 2021 року. Коштів досі немає. Роблю висновки, що потрібно шукати новий банк, тому що з Приватом я вже занадто довго. Додам, що мої друзі відкрили єПідтримка пізніше, але гроші вже отримали", - пише користувач rozcharovana.
У свою чергу в ПриватБанку кажуть, що термін зарахування коштів на віртуальну карту становить 10 днів. Причому в ці 10 днів не входять вихідні.
У фінустанові пояснили, що фактично календарних днів може бути і більше. Як тільки ПриватБанк отримує гроші від Мінекономіки, він тут же перераховує їх на карту.
У Приватбанку додали, що приймали платежі до середини дня 31 грудня і відновлять їх прийом з ранку 4 січня.
"Грошову підтримку такого масштабу і в настільки обмежені терміни Україна реалізує вперше і тому можуть виникати і виникають різні труднощі. Але ми зараз робимо все можливе, щоб ви отримали свої кошти відразу, як тільки ми отримаємо їх від держави. Якщо ви маєте відкриту картку підтримки, і подану заявку в Дії - дуже скоро кошти вам надійдуть, а ми вас проінформуємо", - відповіли клієнтам в ПриватБанку.
Що таке програма єПідтримка
19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.
Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.
Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.
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"Тисяча Зеленського": що потрібно знати
Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.
На даний момент до програми підключилися:
- Monobank;
- Альфа-Банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Іzibank;
- Райффайзен Банк;
- Ощадбанк.
На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.
Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.
Тисяча за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 Листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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