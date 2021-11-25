"Там гроші на лікування від раку": у Черкасах в "Ощадбанку" пенсіонерці не хотіли віддавати "зажовану" картку

відділення "Ощадбанку" / Reuters

У Черкасах мешканка обурилася умовами обслуговування в Державному банку "Ощадбанк" і розповіла про інцидент, який стався з її матір'ю-пенсіонеркою.

Про це йдеться у відгуку городянки на сайті "Мінфін". За її словами, у відділенні на вулиці Вернигори банкомат "Ощадбанку" "проковтнув" пенсійну карту.

"Співробітники навідріз відмовилися роз'яснити, що в таких випадках робити, але конкретно і наполегливо змушували маму відкривати нову карту, платити 40 гривень за відкриття і чекати 14 робочих днів", - йдеться в повідомленні.

Потерпіла розповіла співробітникам "Ощадбанку", що вона прибула з області заради лікування онкологічного захворювання і тому потребує грошей. У відповідь ті сказали, що жінка може зняти свою ж пенсію ‒ але з комісією за послуги банку.

"Питання до співробітників-чому належним чином літній людині не сказати, що карту ж свою він може забрати, коли інкасатори відкриють банкомат. Навіщо відкривати пенсійну нову карту?", ‒ обурилася авторка відкликання.

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У коментарях представник "Ощадбанку" вибачився за цю ситуацію і підтвердив, що клієнт в такому випадку дійсно має право вибрати один з двох варіантів. Зокрема, він може почекати результату інкасації або замовити перевипуск картки і протягом трьох днів забрати кошти в касі банку без комісії, а згодом і нову картку. Крім того, співробітник Держбанку попросив клієнтку залишити контактні дані для з'ясування всіх обставин інциденту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми в роботі банкоматів.

Вони говорять про те, що апарати під час операцій списують грошові кошти з карти, проте купюри не видаються.

Ряд клієнтів писали, що вони збираються звернутися в НБУ з метою врегулювання ситуації, так як відповіді банку не дозволяють вирішити проблему, а гроші назад не повертаються.