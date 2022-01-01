Платіж прийняв, але на карту не переказав: термінал ПриватБанку "вкрав" гроші клієнта

У роботі терміналу Приватбанку стався черговий збій / УНІАН

У Приватбанку стався збій, через який клієнт не зміг поповнити свою карту. У фінустанові обіцяють повернути гроші.

Про інцидент повідомив один з клієнтів банку на порталі Мінфін.

За словами українця, він намагався поповнити карту в одному з терміналів Приватбанку. Гроші термінал прийняв, але кошти на карту не зарахував.

"Гроші залишилися в банкоматі САК 39064 (магазин Метро, на вул.Закревського, Київ), а не на моєму рахунку. Начебто зафіксована помилка обладнання. Оператор пояснила, що на вирішення проблеми може піти від однієї до чотирнадцяти діб. Кошти призначалися для погашення заборгованості перед постачальниками. Я повинен попросити постачальників почекати кілька тижнів, чи можливо взяти кредит у вищевказаному банку, щоб виконати свої зобов'язання?",- написав обурений чоловік.

Відповідь ПриватБанку

"Вибачаємося за заподіяні незручності. Заявка на повернення коштів вже опрацьована. Грошові кошти вже підготовлені для повернення і найближчим часом будуть зараховані на карту", - йдеться в повідомленні працівників банку.

Відгук про ПриватБанк/ minfin.com.ua

Раніше ми повідомляли, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемами при переказі грошей на карту іншого банку. Як розповів чоловік, після операції одержувачу дійшла лише частина грошей.