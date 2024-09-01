РФ може піти на 'дембельський акорд': чи є загроза окупації Покровська - майор ЗСУ

Майор ЗСУ зазначив, що в разі початку боїв за Покровськ, бої в місті будуть йти відразу на трьох рівнях, тому ворогу буде важко його захопити.

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Майор ЗСУ оцінив загрозу окупації Покровська / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Росіяни можуть спробувати здійснити "дембельський акорд" на Покровському напрямку. Ворог може залишками сил спробувати оточити Покровськ, зокрема вийти на трасу Покровськ - Костянтинівка, щоб обмежити логістичні можливості українських військ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, є ймовірність, що російська окупаційна армія здійснить спробу оточення та захоплення Покровська.

"Але якщо росіяни підуть на це, вони керуватимуться точно не військовою доцільністю, бо такий ривок означатиме безглузду втрату ними великої кількості живої сили і техніки, а політичною - цілком можливий наказ Путіна за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати, взяти Покровськ", - вказує він. відео дня

Аналітик підкреслює, що російські війська можуть наблизитися до Покровська, але там вони зіткнуться з серйозними укріпленнями українських військ. Він додав, що сам Покровськ також є фортецею.

"У місті бої йтимуть на трьох рівнях: на асфальті, на поверхах (другому-п'ятому) і під землею (у всіх підземних комунікаціях). Тому місто захопити вкрай важко, тим паче таке велике, як Покровськ", - резюмував Гетьман.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Наступ РФ на Покровськ - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Російські війська перекинули кілька підрозділів з Покровського напрямку до Курської області, проте це не матиме негайного впливу на ситуацію на полі бою. Такі висновки зробив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 31 серпня.

Активізація російських військ на Покровському напрямку не пов’язана з наступальними діями ЗСУ на території Курської області. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час пресконференції у Празі.

Співзасновник та аналітик проекту DeepState Руслан Микула зазначив, що на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві.

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