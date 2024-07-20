"Пріоритетна ціль": з'явився прогноз ударів РФ по Київській і Канівській ГЕС

Російські окупанти вже били по Канівській ГЕС, а також по ДніпроГЕС, нагадав Дмитро Жмайло.

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Дмитро Жмайло прокоментував погрози нових ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: uhe.gov.ua, uscc.org.ua

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував погрози російських окупантів знищити Київську та Канівську гідроелектростанції.

"Для росіян наша енергетична інфраструктура є пріоритетною метою, щоб дезорганізувати нас до зими", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт наголосив, що ворог постійно здійснює подібні атаки, більшість з яких, на щастя, безуспішні.

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"Але вони вже били і по Канівській ГЕС, і по ДніпроГЕС, знищили Каховську ГЕС. Отже, вони й надалі робитимуть спроби знищити українські ГЕС, тому вони заздалегідь розпочинають своє ІПСО, сподіваючись, що в разі успіху "авансом" перекласти провину на Україну. Так само, як росіяни завалили світ фейками про знищення Україною Каховської ГЕС або про потрапляння в Охматдит не російської Х-101, а нібито ракети ППО NASAMS", - додав Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Раніше гендиректор "Укргіденерго" Ігор Сирота заявив про те, що російським окупантам навряд чи вдасться підірвати дамби Київської та Канівської ГЕС. Навіть за найгіршого сценарію підтопить хіба що "підвали" деяких районів столиці.

Для руйнування таких об'єктів росіянам треба було б залетіти на територію України на літаках і скинути на них кілька авіаційних бомб, пояснив Сирота.

Утім, навіть за найгіршого сценарію катастрофи не станеться. У довколишніх селах може тимчасово зникнути вода, а в самій столиці підтопить підвали в деяких районах.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяця, і це лише за умови економного споживання.

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