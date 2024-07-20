УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Пріоритетна ціль": з'явився прогноз ударів РФ по Київській і Канівській ГЕС

Олексій Тесля
20 липня 2024, 12:44оновлено 20 липня, 13:25
180
Російські окупанти вже били по Канівській ГЕС, а також по ДніпроГЕС, нагадав Дмитро Жмайло.
Жмайло
Дмитро Жмайло прокоментував погрози нових ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: uhe.gov.ua, uscc.org.ua

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував погрози російських окупантів знищити Київську та Канівську гідроелектростанції.

"Для росіян наша енергетична інфраструктура є пріоритетною метою, щоб дезорганізувати нас до зими", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт наголосив, що ворог постійно здійснює подібні атаки, більшість з яких, на щастя, безуспішні.

відео дня

"Але вони вже били і по Канівській ГЕС, і по ДніпроГЕС, знищили Каховську ГЕС. Отже, вони й надалі робитимуть спроби знищити українські ГЕС, тому вони заздалегідь розпочинають своє ІПСО, сподіваючись, що в разі успіху "авансом" перекласти провину на Україну. Так само, як росіяни завалили світ фейками про знищення Україною Каховської ГЕС або про потрапляння в Охматдит не російської Х-101, а нібито ракети ППО NASAMS", - додав Жмайло.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Раніше гендиректор "Укргіденерго" Ігор Сирота заявив про те, що російським окупантам навряд чи вдасться підірвати дамби Київської та Канівської ГЕС. Навіть за найгіршого сценарію підтопить хіба що "підвали" деяких районів столиці.

Для руйнування таких об'єктів росіянам треба було б залетіти на територію України на літаках і скинути на них кілька авіаційних бомб, пояснив Сирота.

Утім, навіть за найгіршого сценарію катастрофи не станеться. У довколишніх селах може тимчасово зникнути вода, а в самій столиці підтопить підвали в деяких районах.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяця, і це лише за умови економного споживання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Київська ГЕС Дмитро Жмайло
Реклама

Головне за день

Одна з версій веде в РФ: Зеленський розкрив деталі розслідування вбивства Фаріон

Одна з версій веде в РФ: Зеленський розкрив деталі розслідування вбивства Фаріон

13:51 Україна
У НАТО ухвалили рішення за 5-ю статтею: як Росія може нарватися на удар

У НАТО ухвалили рішення за 5-ю статтею: як Росія може нарватися на удар

13:44 Україна
Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

12:48 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський 7631

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський

Угруповання ворога чисельне : в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках 3877

"Угруповання ворога чисельне": в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках

Дивно, але геніально: чому собаки в Німеччині не гавкають - відповідь шокує 3869

Дивно, але геніально: чому собаки в Німеччині не гавкають - відповідь шокує

Є інформація про злочинця : слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон 2463

"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

Останні новини

13:51

Одна з версій веде в РФ: Зеленський розкрив деталі розслідування вбивства Фаріон

13:50

Що заборонено робити 21 липня: яке церковне свято у цей день

13:44

У НАТО ухвалили рішення за 5-ю статтею: як Росія може нарватися на удар

13:31

Гороскоп Таро на серпень 2024: Ракам - золотий дощ, Левам - вибір, Дівам - зміниВідео

13:13

Кіркоров малодушно злякався путіністки Успенської

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
12:48

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

12:44

"Пріоритетна ціль": з'явився прогноз ударів РФ по Київській і Канівській ГЕС

11:59

Гороскоп Таро на серпень 2024: Овнам- удача, Тельцям - подорожі, Близнюкам - радістьВідео

11:59

Пообіцяв припинити війну: Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським

Реклама
11:49

Зброя без глушника та ймовірний нападник: нові деталі вбивства Фаріон

11:22

Будуть результати на полі бою: Залужний анонсував посилення України

11:16

27 тисяч: Соловій розповіла про нечуваний борг ВакарчукуВідео

10:55

Зможе вистояти і без підтримки США: Блінкен видав заяву про війну в Україні

10:51

Китайський гороскоп на завтра 21 липня: Кроликам - занепокоєння, Свині - не ризикуйте грошима

10:27

Таро-прогноз на повню 21 липня: Ракам - завершення, Левам - важлива розмоваВідео

10:24

Байден оголосив про своє рішення щодо президентських перегонів у США

10:15

"Це потрібно лікувати": Наталя Могилевська не витримала і поставила на місце підписницю

10:03

Жорстокий обстріл Миколаєва: загинув 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко

09:26

Війська РФ просунулися в районах трьох міст на Донбасі: в ISW розкрили деталі

09:24

Як купа "заслужених" та "героїчних" почали працювати на ворогаПогляд

Реклама
09:15

Як позбутися кротів на ділянці: садівник назвав найкращий засібВідео

09:13

Гороскоп на завтра 21 липня: Левам - щасливий день, Козерогам - зміни на краще

09:00

РФ намагатиметься захопити два міста на Донеччині, але восени її наступ завершиться – Нарожний

08:50

"Є інформація про злочинця": слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Фаріон

08:04

Потужна атака БПЛА на аеродром Міллерово в РФ: прогриміло понад 16 вибухів, деталіВідео

07:39

Вихід Байдена з "перегонів": у демократів ставлять на його соратника - Politico

06:30

Що не можна робити 20 липня: яке церковне свято у цей день

06:18

Байдена таки дотиснуть: що далі?Погляд

05:04

Настав історичний момент: Україна готується до другого Саміту миру - Лісний

04:20

Швидких поліпшень не буде: з'явився сумний прогноз щодо відключень світла

03:45

Головне - добігти до позицій хоч комусь: Жорін про нову тактику РФ на Харківщині

03:00

Алла Пугачова публічно звернулася до Нікіти Преснякова - що сталося

02:45

Зеленський назвав Трампа президентом та розповів деталі розмови із ним

02:43

Менше 10%: у Генштабі зізнались, скільки "обмежено придатних" визнають непридатними

02:03

Потрібно зробити лише одну дію: як зберегти помідори свіжими в рази довше

01:53

"Світ має бачити" - чемпіон з боксу Усик відвідав зруйнований Охматдит

01:18

В Україні лунають потужні вибухи: Росія запустила дрони по областях

01:00

Кубинці воюють на боці РФ проти України: для чого і за які нагороди

00:50

Байден може знятися з виборів: у Білому домі зробили заяву на тлі чуток

00:36

Що відомо про Ірину Фаріон та чому у неї стріляли

Реклама
19 липня, п'ятниця
23:42

Ірина Фаріон померла у лікарніВідео

22:57

Чого чекати Україні в разі перемоги Трампа: соратник політика здивував заявою

22:54

Популярний голлівудський актор втратив свою половину

22:50

Зеленський відреагував на замах на Фаріон та повідомив про її стан

22:42

"Ситуація поліпшиться найближчим часом": міністр заінтригував заявою про світло

22:21

Сирський відправився на Схід та влаштував перевірку військовим

22:06

Жертв могло бути більше: що врятувало людей під час удару РФ по Охматдиту - ДСНС

21:59

США глушитимуть супутники РФ та Китаю: у Bloomberg розкрили нову американську зброю

21:50

Формування "Українського легіону" у Польщі - стали відомі подробиці набору

21:21

Розводів на вікнах більше не буде: потрібно взяти лише один копійчаний засіб

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти