Прильоти в Чорнобаївці та Новій Каховці: окупантам влаштували нову "бавовну"

На Херсонщині нові удари по позиціях окупантів / pixabay.com

Збройні Сили України за сьогодні досягли певних успіхів у знищенні інфраструктури окупантів на Херсонському напрямку.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.

"За сьогодні вже є повідомлення про вибухи біля Херсона, в Чорнобаївці та Новій Каховці. Деталі буде повідомляти ОК Південь, але інформація про успіхи наших ЗСУ є. Наші військові продовжують знищувати інфраструктуру окупантів, контролювати логістику, Мости – під вогневим контролем", - сказав він.

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При цьому Соболевський відмовився давати більш детальну інформацію щодо цього.

Також він зазначив, що окуповані території Херсонської області знаходяться в дуже важкій гуманітарній ситуації, проте більшість людей чекають звільнення і мають бадьорий настрій.

"Вони вже тривалий час перебувають у стані гуманітарної катастрофи. З активізацією бойових дій змін в кращу сторону немає, але люди тримаються і дуже чекають звільнення", - сказав представник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, ввечері 3 вересня повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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