"Прильоти" біля Антонівського мосту: у захопленому РФ Херсоні прогриміли потужні вибухи

Приблизно о 20:05 30 жовтня в Херсоні прогриміли потужні вибухи.
Потужні вибухи прогриміли в захопленому окупантами РФ Херсон у неділю ввечері, 30 жовтня.
Про нову "бавовну" в обласному центрі повідомляє Суспільне.
Як пишуть проросійські Telegram-канали, в Херсоні нібито працюють системи ППО.
Водночас за даними херсонських Telegram-каналів, вибухи прогриміли в районі Антонівського мосту.
За їхніми даними, приблизно о 20: 05 30 жовтня в передмісті Херсона прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи сталися в районі Антонівського мосту.
При цьому в мережі публікують запис потужних вибухів, які чули жителі окупованого Херсона.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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