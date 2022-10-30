"Прильоти" біля Антонівського мосту: у захопленому РФ Херсоні прогриміли потужні вибухи

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Потужні вибухи прогриміли в захопленому окупантами РФ Херсон у неділю ввечері, 30 жовтня.

Про нову "бавовну" в обласному центрі повідомляє Суспільне.

Як пишуть проросійські Telegram-канали, в Херсоні нібито працюють системи ППО.

Водночас за даними херсонських Telegram-каналів, вибухи прогриміли в районі Антонівського мосту.

За їхніми даними, приблизно о 20: 05 30 жовтня в передмісті Херсона прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи сталися в районі Антонівського мосту.

При цьому в мережі публікують запис потужних вибухів, які чули жителі окупованого Херсона.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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