У Києві екстрено відключили світло, графіки не діють: що відбувається

Головною метою сьогоднішнього масованого нападу Росії на Україну була енергетична інфраструктура Київської області.

Київ частково залишився без світла: запроваджено екстрені відключення

Коротко:

Основною метою масованої атаки РФ стала енергетична інфраструктура

Планові графіки відключень зараз не діють

Українців закликали економно споживати електроенергію

У суботу, 14 березня, у Києві застосовано екстрені відключення світла. Графіки відключення світла не діють. Про це повідомили в ДТЕК.

"За наказом НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюють моніторингові пабліки, основною метою сьогоднішньої масованої атаки Росії на Україну була енергетична інфраструктура Київщини.

Під ударом опинилися Трипольська ТЕС під Києвом і підстанція в Наливайківці, що з'єднує Київ з Рівненською АЕС. Ворог застосував приблизно 60-70 ракет різних типів і близько 300 БПЛА.

Ракетний удар по Україні 14 березня / Фото: ППО Радар

Тим часом у КМДА повідомили, що у частині Києва не курсує електротранспорт — через нічний ворожий обстріл немає напруги.

Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо №1. На маршрути вийшли автобуси:

№ 45ТР – ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська";

№ 38ТР – ст. м. "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;

№ 43К – Кібцентр – Либідська площа.

Також затримується рух тролейбусів №№ 22К, 27, 30, 42 та трамваїв №№ 14, 15 на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка, Олени Теліги через відсутність напруги контактної мережі.

Масована атака РФ 14 березня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, в ніч на 14 березня країна-агресор РФ вкотре завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема, Київська область.

Під ударом опинилися Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київської області. В результаті ударів загинули три людини, ще щонайменше вісім - отримали поранення.

Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Зазначимо, що українців попереджали про повітряну атаку РФ. Військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що активність стратегічної авіації РФ вказує на серйозну підготовку.

"Вони давно не використовували крилаті ракети та балістику повітряного базування. Є дані про рух стратегічної авіації. Тому ймовірність атаки цілком реальна", — говорив Жданов.

Він прогнозував завдання удару по Україні 14 або 15 березня.

Експерт назвав головну мету РФ в Україні на весну 2026 року Росія починає змінювати цілі для ударів в Україні. Енергетика перестає бути головною "мішенню" окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан. За його словами, крім мостів у великих містах, є безліч вузлів, залізничних і автомобільних розв'язок, мостів і шляхопроводів, які можна зруйнувати однією балістичною ракетою. "Росіяни зацікавлені саме в цьому, наприклад, у вибиванні нашого тягового залізничного складу, тобто тепловозів та електровозів", - пояснив експерт. Світан підкреслив, що руйнування нашої логістики буде основним завданням Росії навесні та влітку 2026 року. "Для вирішення цього завдання будуть задіяні балістичні, крилаті ракети та "Герані", - додав він.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

