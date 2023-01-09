ЗСУ б'ють війська РФ в районі Соледара: в армії розповіли, коли підуть у наступ на Донбасі

У районі Соледара йдуть важкі бої, армія України постійно завдає ударів по російських окупантах, сказав представник ЗСУ Сергій Череватий.

Війська України роблять все, щоб стабілізувати ситуацію в Соледарі - Череватий / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот YouTube

Сили оборони України утримують Соледар Донецької області, щоб в районі міста окупанти Росії не змогли просунутися. Йдуть важкі бої - українські війська завдають системних ударів по загарбниках. Командирам виділили додаткові сили і засоби. Контрнаступ ЗСУ стане можливим, коли буде морозна погода. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в районі Соледара йдуть важкі бої. Українські війська стримують російських окупантів, які роблять спроби просування.

"Наносяться системні Удари з нашого боку... там відбуваються жорстокі бої... Вчора (8 січня) були виділені командирам, які там, в Соледарі, додаткові сили і засоби", - пояснив ситуацію Череватий.

За його словами, сили української оборони докладають усіх зусиль для того, щоб обороняти місто.

"Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати обстановку", - сказав військовий.

Також він уточнив, що, коли буде морозна погода, з'явиться можливість знову використовувати важку техніку – танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери. Тоді стануть можливими контрнаступальні дії з боку ЗСУ.

"Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани – та й матиме перевагу", - підкреслив Сергій Череватий.

Бої за Соледар

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 7 січня заявив, що Соледар знаходиться під контролем України. Українські війська відбивають атаки російських окупантів.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про важкі бої навколо міста.

Російські пропагандисти заявляли про нібито взяття під контроль Соледара, проте у військах України таку інформацію спростовували.

Президент Володимир Зеленський 8 січня сказав, що на Бахмутському і Соледарському напрямку Донецької області йдуть найважчі бої. У райони приїжджав командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський і нагородив українських військових. Вжито необхідних заходів щодо зміцнення оборони.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський підкреслив, що агресор Росія кинула на Соледар найбільш підготовлених бойовиків ПВК Вагнера і намагалася штурмувати місто з усіх боків. Однак ЗСУ мужньо відбили атаку окупантів і відкинули ворога.

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