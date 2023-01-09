Під Бахмутом у боях з окупантами РФ загинув волонтер і захисник України Денис Галушко

У своєму останньому посту український боєць та волонтер Галушко просив у Бога душевного спокою, прийняття того, що не можеш змінити, відваги та терпіння.

Денис Галушко загинув на війні в боях під Бахмутом / facebook.com/HalushkoDenis

На війні Росії проти України в боях під Бахмутом у Донецькій області загинув український військовий, волонтер Денис Галушко. У своєму останньому пості він просив у Бога душевних сил, відваги і терпіння.

Про загибель бійця на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив український адвокат і доброволець Масі Найєм. Він попросив підтримати батька героя Олександра Васильовича.

"Під Бахмутом загинув наш друг, Денис Галушко. Хто знав його - напишіть пару слів підтримки батькові, Олександру Васильовичу. Зараз у нього сиджу, йому важко. Денис загинув героєм", - написав Найєм.

Журналістка 1+1 Наталія Нагорна написала про те, що люди сумують за Денисом. Він загинув героєм.

"І от людина пише пост і не знає, що він - останній. Моя стрічка у соцмережах тужить за Денисом. І кожен пише, що загинув Героєм. Світла пам‘ять воїну", - сказала Нагорна.

Денис Галушко у своєму останньому пості просив у Бога душевного спокою і сил "прийняти те, що не можу змінити, сміливості змінити те, що можу".

"Прийшов "мінус" і тепер всі хто під Бахмутом в буквальному сенсі розуміють фразу "вгризатися в землю"

Боже, дай мені душевний спокій Прийняти те, що не можу змінити, Відвагу змінити те, що можу.

І мудрість відрізнити одне від другого. Жити нинішнім днем, Радіти кожній миті, Вважати незгоди…", - писав Денис.

Висловив свою скорботу і знайомий Дениса Сергій Бистров. Два дні тому він спілкувався з Галушком і хотів зустрітися.

"Позавчора ти питав у мене паролі, бо їхав у мої краї, збирались зустрітись, але щось не зрослося, я поїхав на передову, ти також був заклопотаний! 16 годин тому ти написав пост......свій останній пост, і зараз прочитав у Masi Nayyem, що ти загинув! До зустрічі Брате, дякую за справжність! Вічна пам'ять! Спочивай з миром ! Ти жив по-справжньому, і загинув як Герой", - написав Сергій Бистров.

Главред повідомляв: у важких боях під Бахмутом в Донецькій області загинув відомий український стронгмен, багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту Андрій Дмитрик.

"Наша стронгменівська сім'я зазнала непоправної втрати. Андрій загинув під Бахмутом. Ми будемо тебе пам'ятати, друже! На твою честь підніматиметься прапор на змаганнях! Співчуваємо і горюємо разом з близькими і рідними...",- сказали У Федерації стронгмена України.

У Донецькій області в районі Бахмута загинув український військовий, громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. У Олега залишилися дружина і п'ятеро неповнолітніх дітей.

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