Що відбувається в Бахмуті та Соледарі: Зеленський розповів про ситуацію в гарячих точках

На місцях генерал Сирський організував необхідні кроки для зміцнення нашої оборони та посилення вогню по окупантах, сказав Зеленський.

Володимир Зеленський / Офіс президента України, 10-та гірсько-штурмова бригада

Увечері, 8 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що генерал Олександр Сирський відвідав найважчі райони на війні-території Бахмутського і Соледарського напрямків.

"Сьогодні командувач напрямком генерал Сирський об'їхав війська, що обороняють підступи до Бахмута і Соледару. Він відзначив бійців нагородами за стійкість", - заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що на місцях генерал організував необхідні кроки для зміцнення нашої оборони, зокрема, перекидання додаткових підрозділів та посилення вогню по окупантах.

"Потрібно розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов'язані і від стійкості та ефективності дії в кожній точці фронту залежить стійкість і ефективність дій на фронті в цілому", - додав він.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Ситуація в Бахмуті

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко розповів, що російські окупаційні війська кидають на Бахмут всі боєздатні сили. Зараз там тривають запеклі бої. Втрати ворога щодня вимірюються сотнями загиблих і тяжкопоранених.

3 січня в британській розвідці заявили, що нові успіхи окупантів РФ в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду.

Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

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