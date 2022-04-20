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Чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години: відповідь МОЗ

20 квітня 2022, 05:20

Медична допомога продовжує працювати цілодобово і виїжджає на виклики навіть під час комендантської години.

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Як працює швидка допомога під час комендантської години / УНІАН

Під час воєнного стану та комендантської години швидка допомога в Україні працює цілодобово - медики прибудуть на терміновий виклик максимально швидко, йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Лікарі зазначили, що екстрена медична допомога продовжує працювати цілодобово і виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Українцям нагадали, коли обов'язково потрібно викликати медиків екстреної допомоги.

"Дзвонити на номер 103 потрібно за невідкладних станах і при таких, які загрожують життю і здоров'ю людини і можуть призвести до різкого погіршення без допомоги лікаря. Це можуть бути проблеми з диханням або його відсутність, критичні кровотечі", - повідомили медики.

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Після дзвінка на екстрену службу 103 диспетчер швидкої допомоги спілкується з абонентом і приймає рішення з приводу подальших дій. Якщо є підстави, то він відправляє бригаду медиків до пацієнта.

Якщо таких підстав немає, і лікарі можуть допомогти в телефонному режимі, то консультацію пацієнтам дають по телефону.

Рішення про необхідність госпіталізації приймає лікар бригади швидкої допомоги на підставі симптомів у кожного конкретного пацієнта.

Бойові дії сильно ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. Наприклад, при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка у виїзді бригад медиків.

У деяких областях, де проходять активні бойові дії, швидка не завжди може приїхати за викликом. Йдеться про так звану "червону зону", коли можливість надати медичну допомогу відсутня через інтенсивні обстріли.

Лікарі просять громадян бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, А по можливості – евакуюватися із зон, де тривають інтенсивні обстріли. Перебуваючи в безпеці, українці можуть знизити навантаження на лікарів і роботу екстрених служб.

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