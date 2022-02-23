Чи скасують планову госпіталізацію під час НП: відповідь МОЗ

Планову госпіталізацію поки скасовувати не будуть / УНІАН

Під час надзвичайного стану в Україні планову госпіталізацію обмежувати не будуть. Госпіталізація обмежена тільки в "червоній" зоні карантину, заявив під час брифінг голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Поки з надзвичайного стану планову госпіталізації не обмежуватимуть. Тому що у нас зараз ліжкового фонду вистачає всім. Госпіталізації були обмежені тільки на рівні епіднебезпеки. Це сьогодні п'ять областей", - заявив він.

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Надзвичайний стан в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов вдень у середу, 23 лютого, зробив заяву про те, що відомство звернулося до Верховної Ради з проханням впровадити надзвичайний стан на всій території України. Рішення у разі виникнення загроз у регіонах визначатимуться обласними комісіями.

Рішення прийнято у зв'язку з визнанням Росією" ДНР " та " ЛНР " і введенням Москвою військ на окупований Донбас.

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