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Вигадають "громадянство РФ" у військових: у СБУ заявили про провокацію ворога

Андрій Ганчук
15 червня 2023, 14:13 оновлено 15 червня, 14:27
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Країна-агресорка Російська Федерація провалює війну проти України, тому Москва намагається підірвати емоційний стан бійців ЗСУ, заявили в СБУ.
СБУ, війська РФ
Окупантам Росії не вдається досягти своїх цілей на полі бою, тому вони тиснуть психологічно - СБУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Спецслужби країни-окупанта Росії у зв'язку з відсутністю успіхів ворожих військ на полі бою мають намір влаштувати провокації проти військового і політичного керівництва України. Збираються вигадати нібито "громадянство РФ" в українських державних діячів, керівників Сил оборони, а також їхніх сімей. Про це заявили у Службі безпеки України.

Як розповіли у СБУ, провокацію готує 5-та служба ФСБ. Планується проведення інформаційно-психологічних операцій для тиражування неправдивих відомостей.

"За оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких повинна увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництво Сил оборони і безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб", - зазначено в повідомленні.

Щоб спробувати "підтвердити" фейки, спецслужба збирається забезпечити внесення до реєстрів РФ відповідних записів про "громадянство" і створити фейкові "документи" нібито представників української влади та ЗСУ.

Як вважають у СБУ, стартує ІПСО вже найближчим часом і буде намагатися впливати на українське інформаційне поле.

У Службі безпеки України підкреслили, що російські окупанти не досягають своїх цілей на полі бою, тому намагатимуться підірвати емоційний стан бійців ЗСУ на передовій і дестабілізувати ситуацію в країні.

ЗМІ закликали критично ставитися до появи "сенсаційних" відомостей.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна проводить наступальні та оборонні операції на фронті. Напрямки гарант не уточнив. За його словами, ситуація, коли Путін заговорив про контрнаступ ЗСУ, є передвісником швидкої поразки Москви.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дотримуватися інформаційної тиші в питаннях звільнення ЗСУ територій. За її словами, Міноборони надає відповідні відомості тільки після того, як армія України вже звільнила населений пункт від російських окупантів і там закріпилася.

Журналісти британського Sky News опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що ЗСУ в червні просунулися на 7 кілометрів углиб позицій російських окупантів. На Заході очікують подальшого просування сил оборони України, проте не виключають затягування військової операції.

Дивіться відео, в якому показано, як спецназ СБУ працює проти військової техніки окупантів РФ:

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СБУ ФСБ війна Росії та України
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