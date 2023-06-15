Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все було

Пропаганда агресорки Росії довго вихвалялася про нібито "непереможність" ракет Кинджал, проте ЗРК Patriot в руках українців довели протилежне.

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ЗРК Patriot захищає Київ, проте окупанти постійно шукають способи атакувати столицю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense.gov/John Hamilton

Війська протиповітряної оборони України на початку травня вперше збили балістичні ракети Кинджал у небі над Києвом. Головну роль у відбитті повітряної атаки держави-окупанта Росії відіграли американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

Як повідомляє The Economist, один з операторів Patriot розповів про те, що перший російський Кинджал був збитий над Києвом в ніч на 4 травня. Пропаганда Москви довго розповідала, якими, мовляв, "незламними" є її ракети Кинджал, але ЗСУ довели – їх можна збивати.

"Непереможна" балістична ракета повітряного базування Х-47 "Кинджал" росіян була не тільки переможена, насправді вона рухалася зі швидкістю всього близько 1240 метрів в секунду, що становить третину від того, що люблять заявляти росіяни. Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах вже не один, а шість "Кинджалів", залишалося тільки приступити до справи", - поділився історією успішного перехоплення 30-річний оператор американського ЗРК Patriot В'ячеслав.

Примітно, що в травні окупанти Росії випустили 16% всіх ракет, які були застосовані протягом 15 місяців війни – це майже в три рази більше середнього показника. Більшість ворожих ракет націлювалися на Київ.

Крім того, противник намагався пробити українську систему ППО рідкісними балістичними ракетами Іскандер-М і Кинджал. Фахівці ЗСУ відмінно спрацювали і відбили атаку.

ЗРК Patriot на балансі армії України / Арміяінформ

Окупанти, як і раніше, шукають нові можливості для атаки Києва і використовують комбіновані атаки, які включають застосування ракет разом з ударними дронами-камікадзе.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про те, що Україна веде наступальні дії.

Гарант не став уточнювати, де і на яких напрямках працюють війська. За його словами, у Кремлі вже зрозуміли – "Росії недовго залишилося".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дотримуватися режиму тиші щодо ситуації на полі бою. Міноборони оголошує про звільнення ЗСУ територій тільки після того, як війська вибили звідти російських окупантів.

Журналісти британського Sky News опублікували статтю, в якій йдеться про те, що армії України в червні вдалося просунутися на 7 кілометрів углиб захоплених окупантами Росії позицій. Очікується подальше просування українських військ.

Дивіться відео, в якому розповіли про те, що Україна отримає більше ЗРК Patriot:

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