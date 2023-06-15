УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все було

Андрій Ганчук
15 червня 2023, 10:22 оновлено 15 червня, 10:27
461
Пропаганда агресорки Росії довго вихвалялася про нібито "непереможність" ракет Кинджал, проте ЗРК Patriot в руках українців довели протилежне.
Київ, ЗРК Петріот
ЗРК Patriot захищає Київ, проте окупанти постійно шукають способи атакувати столицю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense.gov/John Hamilton

Війська протиповітряної оборони України на початку травня вперше збили балістичні ракети Кинджал у небі над Києвом. Головну роль у відбитті повітряної атаки держави-окупанта Росії відіграли американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

Як повідомляє The Economist, один з операторів Patriot розповів про те, що перший російський Кинджал був збитий над Києвом в ніч на 4 травня. Пропаганда Москви довго розповідала, якими, мовляв, "незламними" є її ракети Кинджал, але ЗСУ довели – їх можна збивати.

"Непереможна" балістична ракета повітряного базування Х-47 "Кинджал" росіян була не тільки переможена, насправді вона рухалася зі швидкістю всього близько 1240 метрів в секунду, що становить третину від того, що люблять заявляти росіяни. Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах вже не один, а шість "Кинджалів", залишалося тільки приступити до справи", - поділився історією успішного перехоплення 30-річний оператор американського ЗРК Patriot В'ячеслав.

Примітно, що в травні окупанти Росії випустили 16% всіх ракет, які були застосовані протягом 15 місяців війни – це майже в три рази більше середнього показника. Більшість ворожих ракет націлювалися на Київ.

Крім того, противник намагався пробити українську систему ППО рідкісними балістичними ракетами Іскандер-М і Кинджал. Фахівці ЗСУ відмінно спрацювали і відбили атаку.

ЗРК Patriot
ЗРК Patriot на балансі армії України / Арміяінформ

Окупанти, як і раніше, шукають нові можливості для атаки Києва і використовують комбіновані атаки, які включають застосування ракет разом з ударними дронами-камікадзе.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про те, що Україна веде наступальні дії.

Гарант не став уточнювати, де і на яких напрямках працюють війська. За його словами, у Кремлі вже зрозуміли – "Росії недовго залишилося".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дотримуватися режиму тиші щодо ситуації на полі бою. Міноборони оголошує про звільнення ЗСУ територій тільки після того, як війська вибили звідти російських окупантів.

Журналісти британського Sky News опублікували статтю, в якій йдеться про те, що армії України в червні вдалося просунутися на 7 кілометрів углиб захоплених окупантами Росії позицій. Очікується подальше просування українських військ.

Дивіться відео, в якому розповіли про те, що Україна отримає більше ЗРК Patriot:

Інші новини:

новини Києва війна Росії та України ЗРК Patriot ракета Кинджал
Реклама

Головне за день

Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - Столтенберг

Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - Столтенберг

11:33 Україна
"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТО

"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТО

11:23 Політика
Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все було

Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все було

10:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:33

Успіх у контрнаступі дасть Києву сильні позиції на переговорах - Столтенберг

11:33

Не тільки Україну, а й Білорусь: Шольц озвучив лиходійські плани Путіна

11:23

"Вся країна чекає": Резніков вимагає вирішити питання вступу України до НАТОВідео

11:08

Як самому порахувати собі пенсію: у ПФУ розповіли про простий спосіб

11:07

Одне на двох із собакою: жінка вибрала ім'я для сина й нарвалася на критику

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:38

Експерт пояснила, що буде, якщо на захоплену ЗАЕС не потрапить місія МАГАТЕ

10:29

Путіну готують подарунок на день народження: у Мережі з'ясували, до чого тут Донбас

10:22

Могутній Patriot розтрощив Кинджал над Києвом: боєць ЗСУ розповів, як все булоВідео

10:11

Врятований з Херсона гігантський кіт став зіркою в мережі: історія МаксаВідео

Реклама
09:58

Аварія на ЗАЕС реальна: Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач

09:24

Захід чекають дебати щодо України в НАТО, Байден наполягає на позиції - CNNВідео

09:06

Тувинська ганьба! Сергія Шойгу знову попустилиПогляд

09:03

ЗСУ до кінця літа закінчать тренування на танках Abrams - CBS

08:44

На Україну чекають випробування, багато що в контрнаступі зведеться до виснаження - ReutersВідео

08:28

Податкова буде виписувати новий штраф: наскільки великий і як уникнути

08:26

Армія України впевнено просувається, війська РФ чинять опір - МалярВідео

07:45

Одружився під час війни: у Запорізькій області загинув молодий воїн ЗСУ

07:40

Вночі Краснодар та Крим не спали: лунали вибухи

07:05

Головоломка на швидкість: лише одиниці знайдуть зірку серед котів за 7 секунд

06:52

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі: що відомо про нічну атаку РФФото

Реклама
06:50

У Путіна немає мужності пустити собі кулю в лобПогляд

06:30

Чому ми неправильно вживаємо слово "відтак": Авраменко здивував відповіддюВідео

06:27

Який колір волосся омолоджує після 60 років: 6 типів фарбування, що все псують

05:30

Пригожин вийшов за рамки "замовлень Путіна": Піонтковський пояснив його рольВідео

05:00

Мигдалеподібні або круглі: що очі можуть сказати про людину

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 15 червняВідео

03:30

Громадянська війна і палацовий переворот: Фесенко спрогнозував майбутнє РосіїВідео

02:50

"Безхребетне населення": Цимбалюк розкритикував чоловіків, які втікли з України

02:20

Що буде якщо розмовляти з котом: результат вас приємно здивуєВідео

01:35

Експерт розповіла, як росіяни можуть влаштувати аварію на ЗАЕС

14 червня, середа
23:55

"Тікатимуть вже влітку": Світан анонсував розгром окупантів в Бахмуті та Соледарі

23:38

Європарламент визнав військовим злочином РФ підрив Каховської ГЕСВідео

23:10

Після майже 7 років ув'язнення РФ повернула політв'язня Андрія ЗатхеяВідео

22:55

Як зараз виглядає синьошкіра Діва Плавалагуна з фільму "П'ятий елемент"

22:14

ЗСУ успішно контрнаступають, але операція може затягнутися на місяці - Sky NewsВідео

22:10

Ви будете здивовані: 5 несподіваних способів, чим замінити губку на кухні

22:02

Завалило камінням і металом: у Краматорську з-під завалів дістали жінкуВідео

21:29

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін планують одружитися з дня на день - ЗМІВідео

20:50

Чоловік розпилив в машині дезодорант і закурив: наслідки були страшні

20:35

Яніна Соколова. Суть скандалу з "порохоскотом" і нареченою Да ВінчіВідеоблоги

Реклама
20:28

Маляр - про звільнення територій: ЗСУ потрібно закріпитися, важлива тишаВідео

20:14

HIMARS "благословив": ЗСУ знищили колону окупантів під Кремінною, в РФ істерика

20:11

Кондратюк розніс Лорак і Повалій: "Усе до одного місця - діти, вбиті українці"Відео

19:41

Роман Цимбалюк. Путін просить воєнкорів почекати: у НАТО скоро закінчаться патрониВідеоблоги

19:30

Експерт назвав "потужним результатом" дій Свириденко і Шурми зростання ВВП на 2,4% під час війни

19:14

Кадиров знайшов свою "праву руку": переконує, що Делімханов живий-здоровий

19:06

Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливиВідео

19:01

Мріяв стати коміком: як Залужний перетворився з "Валєрчика" у мужнього генерала

18:53

Політичні тварини намагаються залишитися у гріПогляд

18:45

Новий удар від Гааги для Путіна: суд почав розслідування підриву Каховської ГЕСВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти