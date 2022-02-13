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"Прибудемо не раніше 12 ночі, тяжко": пасажири лайнера SkyUp насилу намагаються дістатися до Києва

13 лютого 2022, 21:20

12 лютого лізингодавець повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака з бортовим номером UR-SQO в повітряний простір України.

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Пасажири літака SkyUp весь час перебували в аеропорту / Главред

Сьогодні, 13 лютого, рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Пасажири літака в ексклюзивному коментарі Главреду розповіли, як вони більше 12 годин добираються до Києва.

"Затримали рейс на годину, потім завантажилися і вилетіли. Мали сісти до Києва о 5 ранку, але о 3:30 капітан звернувся до всіх і сказав, що через годину сядемо в Кишеневі. Інформація у нього тільки від компанії, і вона каже, що лізингодавець не дозволяє перетинати простір України. Стюардеси були прекрасні. З ними ми і тиждень тому туди летіли. Все чітко, по протоколу. Дуже неспокійно було, тому що можливості дізнатися новини не було. Але люди дуже витримано поводилися і не піддавалися паніці", - розповіла нам пасажир літака, адвокат і експерт Free Belarus Center Олена Юркіна.

Чекали автобуса більше 6 годин

"Нас зустрів перший секретар посольства з колегами, дали їжі і ми довго чекали автобуси з Києва. Зараз ще в дорозі. Прибудемо не раніше 12 ночі. Тяжко", - зазначила Олена.

Вона додала, що харчування і автобуси організувала компанія SkyUp, а комунікацію вели з посольством України.

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В аеропорту чекали автобуси. 2 рази дали воду, бутерброди і гарячу їжу", - зазначила Олена Юркіна.

За її словами, літак прилетів до Кишенева о 4:30 ранку, а автобуси за пасажирами літака SkyUp приїхали тільки до 11. Весь цей час люди перебували в аеропорту.

Кишенів, аеропорт
Аеропорт Кишенева / Главред

Що сталося з літаком SkyUp

Нагадаємо, 12 лютого лізингодавець - резидент Ірландії – повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака з бортовим номером UR-SQO у повітряний простір України.

В результаті літак, що виконував рейс за маршрутом Фуншал ( Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна) був змушений здійснити посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі.

"Незважаючи на всі зусилля авіакомпанії і готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", - розповіли в авіакомпанії.

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У SkyUp додали, що змогли організувати трансфер для 175 пасажирів з Кишинева до Києва і забезпечили всіх пасажирів харчуванням.

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